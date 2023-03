Ogni anno è sempre la stessa storia: fino a quando si possono utilizzare i collant? Una domanda che attanaglia milioni di persone e che, fondamentalmente, non ha una risposta tecnica universale.

Quando togliere ufficialmente i collant? I consigli di stile

I collant diventano i migliori alleati contro il freddo quando è inverno, ma riescono molto spesso anche a salvare numerosi look rendendoli unici e speciali. I modelli e i colori disponibili sono numerosissimi, ma come ogni anno l’evergreen immortale è ovviamente il nero, velato e/o opaco non importa, ma il total black conquista sempre. Nel corso della stagione invernale 2022-2023, però, abbiamo anche assistito a una vera e propria esplosione di colore: sono stati infatti tantissimi i collant colorati anche nelle versioni più shock.

Insomma, un tripudio di calze più o meno spesse, più o meno velate, più o meno opache, che come sempre si confermano best friends assolute della stagione più fredda dell’anno.

Adesso che le temperature di marzo 2023 cominciano lentamente ad alzarsi, la domanda sorge spontanea: fino a quando è possibile indossare i collant? In realtà non esiste una risposta corretta e valida universalmente: immediatamente sarebbe da dichiarare che ogni persona è libera di indossare i collant (come qualsiasi altro capo di abbigliamento) per quanto lo ritenga necessario secondo i suoi gusti e secondo le sue esigenze anche climatiche.

Se, invece, si vuole puntare a un discorso più “fashion” relativo alle tendenze di stile, le regole, in un certo senso, cambiano. Sono infatti molti gli stilisti e i fashion stylist che puntano ai collant come vero accessorio cool: pensate infatti che ancora adesso i collant e i calzini corti alla caviglia (o poco sopra) si utilizzano anche con i sandali. Questo dimostra che la moda, molto spesso, non bada alle temperature e alle stagioni.

Tuttavia, in tutto ciò vige ancora un grande e netto no: i collant color carne, o comunque nude. Se proprio non si riesce a starne senza per tot motivi, gli stylist consigliano sempre una tonalità nude il più naturale possibile, al massimo di un tono più scuro della propria pelle. Inoltre, e questa pare essere una regola ufficiale della moda, no effetto lucido.

Viene da sé che quando le temperature cominciano ad alzarsi notevolmente, sicuramente l’utilizzo dei collant comincia a essere meno frequente, soprattutto per una questione di calore e scomodità. Il mese di marzo e di aprile abbracciano ancora la tendenza dei collant: considerando che si tratta di mesi né troppo caldi, né troppo freddi, i collant possono essere portati tranquillamente. Si tratta della classica stagione incerta, quando la mattina ancora è freddo, ma quando il sole picchia a mezzogiorno comincia a fare caldo.

A partire dal mese di giugno, però, i collant si mettono nell’armadio in attesa del nuovo anno.

Niente collant velati? Puntate su qualcosa di originale

Se ancora non ve la sentite di dire addio ai vostri amici collant, un’alternativa valida esiste ed è anche molto cool. Se vi trovate nel bel mezzo della stagione incerta e, di conseguenza, anche le temperature non sanno bene come comportarsi, potreste pensare di aggiungere un tocco di stile in più al vostro outfit. Come? Utilizzando le calze a rete, ottima alternativa e grandissima tendenza pescata direttamente dagli anni 80. Per un tocco più rock, infine, provate ad abbinarle anche ai jeans: l’effetto sarà extra cool.

I collant sono per sempre, occhio solo alle temperature.