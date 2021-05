Collant primaverili: i trend del momento

Con le belle giornate, oltre ai capi da indossare quali pantaloni, gonne e leggings, bisogna anche pensare a quali collant primaverili indossare. I modelli sono tantissimi e variegati per soddisfare le richieste e i gusti di tutti. Vediamo quali sono le ultime tipologie e le promozioni online.

Collant primaverili

Le giornate soleggiate e le temperature più miti permettono di cominciare a tirare fuori dall’armadio pantaloni leggeri, leggings e anche gonne adatte al periodo. Oltre a questi capi, anche i collant primaverili meritano una attenzione particolare in quanto sono segno di eleganza e anche sensualità, per cui bisogna sceglierli con la dovuta dedizione.

Negli ultimi mesi si sono visti collant primaverili di tutti i tipi: dai classici neri che sono sempre un must da indossare con qualsiasi capo passando per quelli ultra colorati e con disegni simpatici perfetti per il periodo e che richiamano fiori, farfalle, ecc.

Dalle tonalità fantasia, quali turchese, fucsia fluo passando per fantasie geometriche e stampe animalier.

I collant in primavera diventano un modo per giocare ed esprimere la voglia di colore, ma anche di seduzione ed eccentricità. Le mode, si sa, con il tempo cambiano, ma rimangono comunque i protagonisti assoluti delle varie collezioni. Sono di vario tipo e si possono indossare con gonne lunghe, minigonne per una sorta anche di vedo non vedo che scatena sempre le fantasie dello sguardo altrui.

I collant primaverili sono un accessorio intrigante che piace e attira l’attenzione. Inoltre, con la primavera è possibile sbizzarrirsi approfittando di tantissimi modelli da abbinare in mille modi diversi.

Collant primaverili: modelli

Sono un accessorio immancabile nel look primaverile ed è impossibile farne a meno, anche perché stanno bene con tutto e si adattano a qualsiasi abbigliamento e outfit. Oggi sono tornati a essere i protagonisti indiscussi al punto che è possibile indossarli sia con abiti in maglia che tubini minimal, ma anche con look casual e alla moda.

Si possono portare anche insieme alle sneakers per un look che sia femminile e alla moda al tempo stesso. Tra i modelli di collant primaverili, sicuramente il classico nero presente nelle versioni da 40,50 e 60 denari. Si trovano anche modelli velati con fantasie a pois e ricchi di pizzi e ricami.

Si trovano poi calze colorate in lycra o nylon per look sbarazzini e allegri in linea con la stagione primaverile da indossare sia con gonne, ma anche con sandali di colore scuro per look trendy e occasioni molto importanti. Ci sono poi le classiche autoreggenti che sono sempre molto sexy e sensuale e che non possono mancare nel guardaroba.

Da Calzedonia a Golden Point sono tantissimi i modelli da indossare di collant primaverili Si contraddistinguono per essere molto minimalisti e incontrare i gusti di ognuno. Sono modelli basic, ma anche stilosi in modo da abbinarli a ogni look e capo. In commercio è possibile trovare anche modelli che si ispirano alla pittrice messicana Frida Kahlo con immagini e stampe molto eccentriche e particolari che rispecchiano il suo stile.

Collant primaverili Amazon

Per chi sta cercando dei collant primaverili per abbinarli a pantaloni o gonne, il sito di Amazon li propone in tantissimi modelli approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi scappare. Cliccando sulla foto si possono trovare alcune informazioni al riguardo. La classifica qui sotto propone i tre migliori modelli di collant primaverili tra quelli maggiormente scelti e desiderati dalle consumatrici del noto e-commerce.

1)Andibeiqi 4 pairs velvet cotton

Una collezione da 4 paia di collant primaverili translucidi da 50 denari in cotone e microfibra di taglia unica. Molto comodo ed elastico, perfetto da indossare. Ha un design attraente che permette di sentirsi alla moda e di essere chic. Realizzato in poliammide ed elastan. Sono a vita alta e mostrano perfettamente la curva della gamba. Disponibile nei colori caffè, naturale e nero.

2)Chenshuai collant a fiori rosa primaverili

Sono collant molto comodi e freschi alla moda che è possibile abbinare a qualsiasi vestito e capo per creare un look perfetto in ogni occasione e momento. Un accessorio che si adatta perfettamente alle gambe. Sono realizzati in materiale flessibile, eccellente e rinforzato. Disponibile nei colori bianco e nero con stampa floreale, quindi perfetta per il periodo primaverile.

3)Inception Pro Infinite Collant

Sono collant velati con riga posteriore molto sensuale e sexy nel classico colore nero. Sono da 15 denari, molto sensuali ed eleganti. Sono indicate anche nel periodo estivo e non solo primaverile. Un prodotto di qualità come è indice del marchio.

Insieme ai collant primaverili, ecco alcune delle migliori scarpe da indossare per un look sbarazzino e alla moda.