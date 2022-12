Collant colorati: i modelli per l’inverno

In sfumature giallo, blu o borgogna, sono alcuni dei modelli di collant colorati da indossare in inverno per ogni occasione e outfit.

Per esaltare le gambe non bastano soltanto gonne o abiti adatti per l’occasione, ma si ha bisogno anche di collant che possano fare la differenza. Con l’inizio della stagione fredda, i collant colorati diventano un elemento importante nel look.

Vediamo cosa le tendenze propongono riguardo questo accessorio per la stagione.

Collant colorati

Una moda degli anni Sessanta che è ritornata in auge quest’anno con diversi modelli di collant colorati da indossare in ogni occasione. Sono sicuramente un must have del periodo autunno- inverno da indossare soprattutto con gonne e abiti per far risaltare le gambe. Per un look colorato e luminoso, sono la compagna ideale delle serate d’inverno.

Una moda che ha cominciato a svilupparsi intorno agli anni Quaranta con Mary Quant, colei che ha inventato un capo molto in voga come la minigonna. Oggi sono riapparse ancora di più al punto da diventare un vero e proprio must have. Ovviamente è bene stare attenti al momento di indossarle ai vari abbinamenti in modo da non stonare.

Per esempio, per un capo come la minigonna è possibile puntare su collant che siano monocromatici oppure divertirsi a giocare con le varie sfumature abbinandoli a diversi vestiti e accessori.

I colori neutri, escludendo il nero, come il marrone e il blu scuro sono sicuramente l’ideale per qualsiasi tipo di look e di outfit.

Nel caso si volesse slanciare e snellire le gambe, meglio scegliere dei collant colorati nelle sfumature del blu marino, del melanzana e del verde scuro. In questo caso, non sono adatti colori troppo vivaci, meglio puntare su qualcosa che non dia troppo nell’occhio. Comnque, è sempre bene sceglierli in base all’outfit.

Collant colorati: tendenze

Per quanto riguarda i collant colorati, le tendenze puntano a sfumature e tonalità molto accese proprio per contrastare con il grigiore dell’autunno-inverno, come nei modelli che si sono visti nelle passerelle. Perfetti da essere indossati con le gonne corte in modo da risaltare le gambe. I collant fluo sono molto apprezzati sia da stilisti che da influencer.

Si opta per colori pastello adatti tutto l’anno e non solo in inverno. In questo caso, anche a seconda dell’outfit e dell’occasione, è possibile scegliere tra il monocolore oppure puntare a qualcosa che possa creare vari abbinamenti e soddisfare i gusti di ognuna. Una scelta ottimale, come propongono anche gli stilisti, è creare un contrasto tra il colore e il resto dell’outfit.

Al momento, le tendenze puntano a collant colorati coprenti magari realizzati in tessuti quali il microfibra oppure la lana proprio per riparare le gambe dal freddo. Alcuni non riesconoa resistere ai modelli in pizzo che sono molto sensuali e sexy, magari da abbinare sia a capi rock, ma anche per un look più romantico.

Il colore la fa da padrone per quanto riguarda i collant e, oltre al nero, è possibile puntare anche su altre sfumature come il giallo e l’arancione molto luminosi che si consiglia di abbinare a capi in grigio e marrone. Il colore viola per i collant si adatta a look formali o serali, mentre il borgogSna è adatto a capi di colore grigio o blu per un look armonioso.

Collant colorati Amazon

Per approfittare di promozioni e offerte l’e-commerce di Amazon è il sito giusto. Cliccando l’immagine si visualizzano le offerte disponibili. La classifica qui sotto presenta i migliori collant colorati per l’inverno che sono tra i più apprezzati e desiderati dalle utenti con la descrizione di ogni prodotto.

1)Sentelegri collant opachi colorati

Sono dei collant disponibili fino a 23 colori, tra cui il rosso, l’arancione e il bianco. Sono calze da 40 denari disponibili fino alla taglia XL. Un prodotto di ottima qualità in poliammide ed elastan. Molto eleganti, morbidi e confortevoli, oltre che caldi per l’inverno. Hanno la punta rinforzata invisibile e piacciono molto.

2)Sesto Senso 3 paia collant

Una confezione da 3 paia di collant in microfibra da 70 denari nei colori nero, beige, bianco, verde, rosso e blu scuro. Sono in poliammide ed elastan con punte rinforzate invisibili. Hanno finiture molto robuste adatte a un uso quotidiano. Consentono una buona libertà di movimento. Rendono le gambe eleganti e leggere con taglia fino alla XL.

3)sofsy collant donna coprenti

Un collant antiscivolo da 40 denari contenitivo, alla moda ed elegante. In nylon con texture opaca in grado di resistere al tempo. hanno una ottima vestibilità grazie al tessuto morbido ed elastico. Non stringono in vita e la vestibilità è ottima anche dopo vari usi. Disponibili in vari colori: bianco, fucsia, lavanda, cioccolato, avocado, ecc.

Ai collant colorati si possono anche abbinare i migliori cuissardes per la stagione.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.