Quando riprende Chicago Fire 11: le anticipazioni

L'attesa è finita: "Chicago Fire 11" sta per tornare. Disponibile su Sky Serie e in streaming su Now dal prossimo 30 maggio.

Sta per tornare “Chicago Fire 11“, la serie drama-action che ha conquistato milioni di spettatori. Ecco tutte le anticipazioni, quando esce e dove vederla.

“Chicago Fire 11”: anticipazioni

A malincuore per i fan di “Chicago Fire“, nell’undicesima stagione Kelly Severide, interpretato da Taylor Kinner, non sarà presente. L’attore ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per affrontare un problema personale ancora non rivelato. Ma dove eravamo rimasti? L’amato vigile del fuoco aveva lasciato Chicago per un’opportunità dell’ultimo minuto: un programma di formazione in Alabama sull’investigazione degli incendi dolosi. Negli ultimi episodi, infatti, il comandante Boden si era mostrato seccato per aver perso uno dei suoi uomini migliori con un solo giorno di preavviso. Tuttavia, è stato rassicurato dal capitano Tom Van Meter che quanto accaduto non significava che il vigile del fuoco stesse per trasferirsi definitivamente.

Dunque… non temete! È molto probabile che Kelly Severide tornerà nella dodicesima stagione. Grande mancanza anche per il pompiere Matt Casey, interpretato da Jesse Spencer. Il suo personaggio ha deciso di trasferirsi in Oregon per prendersi cura dei figli del suo defunto migliore amico Andy Darden, pur mantenendo una relazione a distanza con Sylvie Brett. I due hanno partecipato al matrimonio di Stella e Severide insieme nel finale della decima stagione, ma alla fine la coppia si è lasciata. Quando Casey ha visitato la Stazione 51 ha accennato al capo Boden che il suo tempo in Oregon potrebbe volgere al termine mentre i figli di Darden sono quasi al college. È stato infatti annunciato che l’attore riprenderà il suo ruolo nel finale di stagione.

Il cast completo

Taylor Kinney è Kelly Severide

è Kelly Severide David Eigenberg è Christopher Herrmann

è Christopher Herrmann Joe Minoso è Joe Cruz

è Joe Cruz Christian Stolte è Randall “Mouch” McHolland

è Randall “Mouch” McHolland Kara Killmer è Sylvie Brett

è Sylvie Brett Miranda Rae Mayo è Stella Kidd

è Stella Kidd Alberto Rosende è Blake Gallo

è Blake Gallo Hanako Greensmith è Violet Mikami

è Violet Mikami Daniel Kyri è Ritter

è Ritter Eamonn Walker è Wallace Boden

è Wallace Boden Randy Flager è Capp

è Capp Anthony Ferraris è Tony

“Chicago Fire 11”: quando e dove vederla

La serie è una produzione Universal Television e Wolf Entertainment, con Dick Wolf, Derek Haas, Todd Arnow, Andrea Newman, Michael Gilvary, Michael Brandt, Reza Tabrizi, Arthur Forney e Peter Jankowski tra i produttori esecutivi.

La programmazione degli inediti episodi della stagione 11 di “Chicago Fire” ripartirà su Sky Serie e in streaming su NOW martedì 30 maggio. Saranno poi visibili anche su Mediaset Infinity e Prime Video, dove attualmente possiamo trovare i primi otto capitoli. Siete pronti? Rimanete connessi per scoprire cosa succederà nei nuovi episodi.