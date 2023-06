Stanno per arrivare i saldi estivi. Scopriamo insieme la data di inizio per ogni regione.

Manca davvero poco all’inizio dei saldi estivi. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data di inizio dei saldi regione per regione.

Quando iniziano i saldi estivi 2023? Il calendario regione per regione

L’inizio dell’estate è anche sinonimo di saldi. Luglio è infatti il mese in cui arrivano gli sconti, sui capi di abbigliamento, sugli accessori, sulle scarpe e così via. I prezzi quindi si abbasseranno per la gioia dei consumatori, che attendono con impazienza di poter fare un pò di shopping risparmiando un pò di soldi. In quasi tutte le regioni i saldi inizieranno giovedì 6 luglio e dureranno per sei settimane. Vediamo però ora insieme il calendario con le date di inizio e di fine saldi regione per regione:

Abruzzo: 6 luglio – 31 agosto

6 luglio – 31 agosto Basilicata : 6 luglio – 2 settembre

: 6 luglio – 2 settembre Calabria : 6 luglio- 30 agosto

: 6 luglio- 30 agosto Campania : 6 luglio – 30 agosto

: 6 luglio – 30 agosto Emilia Romagna : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Friuli Venezia Giulia : 6 luglio – 30 settembre

: 6 luglio – 30 settembre Lazio : 6 luglio – 16 agosto

: 6 luglio – 16 agosto Liguria : 6 luglio – 16 agosto

: 6 luglio – 16 agosto Lombardia : 6 luglio – 30 agosto

: 6 luglio – 30 agosto Marche : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Molise : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Piemonte : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Puglia : 6 luglio – 15 settembre

: 6 luglio – 15 settembre Sardegna : 6 luglio – 30 agosto

: 6 luglio – 30 agosto Sicilia : 6 luglio – 15 settembre

: 6 luglio – 15 settembre Toscana : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Umbria: 6 luglio – 31 agosto

6 luglio – 31 agosto Valle D’Aosta: 6 luglio – 30 settembre

6 luglio – 30 settembre Veneto : 6 luglio – 30 agosto

: 6 luglio – 30 agosto Provincia di Bolzano : 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici) – 11 agosto (15 settembre nei comuni turistici)

: 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici) – 11 agosto (15 settembre nei comuni turistici) Provincia autonoma di Trento: scelta autonoma dei commercianti per una durata minima di 60 giorni

Come visto quindi i saldi partiranno praticamente quasi ovunque il 6 luglio, in tutte le regioni e quindi in tutte le città, come Roma, Milano, Torino, Napoli.

Quando iniziano i saldi estivi online?

Di solito i saldi estivi partono il primo sabato del mese di luglio, quest’anno invece si è deciso di farli partire eccezionalmente giovedì 6 luglio. I principali e-commerce online di solito fanno partire i saldi qualche giorno prima, quindi tenete d’occhio i vostri brand preferiti per non rischiare di perdere ciò che desiderate acquistare coi saldi.

I consigli per fare acquisti intelligenti durante i saldi

Durante il periodo dei saldi è bene tenere a mente alcune regole per fare acquisti sicuri. Prima cosa è fondamentale tenere sempre lo scontrino, al fine di poter cambiare un capo che magari risulta essere difettoso. Per i saldi il consiglio è quello di verificare se effettivamente il capo o l’oggetto in questione è davvero scontato. È bene quindi confrontare i prezzi tra i vari negozi e diffidare da sconti troppo elevati, il venditore potrebbe infatti gonfiare il prezzo vecchio per poi aumentare la percentuale di sconto e invogliare così di più all’acquisto. Uno dei metodi per vedere se il capo che ci interessa è andato davvero in saldo è monitorare il prezzo almeno un mese prima dell’inizio dei saldi, per poi vedere se effettivamente il prodotto è scontato o meno. Il negoziante è comunque tenuto sul cartellino a scrivere anche il prezzo iniziale del capo, se questo non avviene è meglio diffidare e recarsi in un altro negozio.