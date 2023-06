Scarpe bianche: tutti i modelli in voga per l’estate

Le sneakers in tela, le slingback o i sandali sono le scarpe bianche in voga per la stagione estiva da abbinare con ogni outfit.

In estate si abbandonano le scarpe chiuse puntando a modelli maggiormente indicati per sfoggiare i piedi e le gambe nude e abbronzate. Tra le varie calzature, le scarpe bianche declinate in tantissimi modelli e versioni, sono sicuramente un must di questa stagione. Qui presentiamo alcuni di questi modelli da indossare in ogni occasione e momento.

Scarpe bianche

Conosciute anche come white shoes, le scarpe bianche non sono soltanto indicate per la sposa e quindi per il matrimonio. Si tratta di una calzatura che va bene soprattutto in estate da indossare in ogni momento e occasione e adatta per far risaltare la tintarella. Sono poi un alleato prezioso dei vari outfit, soprattutto estivi.

Sono delle calzature molto versatili e indicate per stare bene con tutto. Il bianco è una tonalità tipica della bella stagione, come si evince dai pantaloni bianchi che sono sicuramente un must di questo periodo. Permettono di sfoggiare ogni outfit proprio in linea con la stagione estiva e il caldo tipico. Inoltre, si adattano molto bene a vari abbinamenti e look anche particolari.

Sono poi scarpe molto facili da abbinare e indossare, ma è bene indossarle ai modelli e capi giusti. A prescindere dalla tipologia di scarpe bianche che si vuole indossare, il bianco è l’ideale, non solo per far esaltare la pelle abbronzata, ma anche per far risaltare i tessuti degli abiti che si è soliti indossare.

Negli ultimi anni sono diversi i brand che hanno optato per questo colore e tonalità che è considerato molto pulito e brillante perfetto anche da abbinare a un look total black. Le scarpe bianche si possono abbinare, non soltanto a capi di colore nero, ma anche in altre tonalità, come il blu, il rosa, il giallo, il viola, ecc.

Scarpe bianche: i modelli estivi

Per quanto riguarda i modelli estivi, sono davvero tante le scarpe bianche da indossare. Che siano chiuse o aperte, sono diversi i trend proposti e che si prestano a vari look a seconda delle esigenze e delle varie occasioni. Le sneakers bianche, in tela, sono l’ideale per la stagione estiva perché leggere e resistenti al caldo.

Il marchio Puma propone dei modelli di sneaker traforati con un platform leggero che risultano, non solo comode da indossare, ma anche versatili. Il brand Superga propone un modello in macramè con dei ricami e dei lavori in pizzo che hanno un ottimo effetto ottico. Sono molto femminili, pratiche e sportive.

Chi ama lo stile sportivo, ma al tempo stesso molto chic ed elegante, può optare su materiali in pelle o ecopelle che si distinguono per linee pulite ed essenziali. Ci sono poi anche scarpe bianche come i mocassini in stile semplice e classico oppure dotati di fibbia in argento. Si distinguono poi le classiche ballerine, ma traforate e con cinturino alla caviglia in modo da regolarle.

Non mancano poi i modelli di sandali bianchi con delle borchie a forma di cuore oppure con zeppa per le serate eleganti e le cerimonie. Infine, non mancano poi sandali con listini e fiori applicati o le slingback che sicuramente continuano ad attirare l’attenzione compreso le mules o la zeppa slim, un’altra delle tendenze estive.

Scarpe bianche: offerte Amazon

Sono calzature disponibili in tanti modelli e forme, oltre a varie offerte e promozioni disponibili su Amazon. Cliccando sull’immagine si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con le tre migliori tipologie di scarpe bianche per l’estate da indossare con ogni oufit scelte tra le più amate e volute con una descrizione di ciascun modello.

1)Scarpe estive donna mesh memory foam

Sono un modello da running molto comodo senza lacci in materiale ecologico. Una calzatura confortevole e traspirante con chiusura pull on in suola leggera che offre il massimo sostegno. In memory foam, quindi antiscivolo, ma anche traspirante. Adatta per lo sport, ma anche la quotidianità.

2)MJGkhiy scarpe donna estive sandali

Sono dei sandali in modello gladiatore molto eleganti con tacco. Un modello antiscivolo con strass e cinturino da legare e annodare alla caviglia. Una calzatura indicata per balli, ma anche matrimoni, ecc. Disponibili in vari colori, non solo bianco.

3)Dream Pairs ballerine donna comode

Sono un paio di ballerine molto comode in sintetico con suola in TPE dal tacco piatto e senza chiusura. Molto morbida ed elegante in grado di adattarsi a qualsiasi outfit e capo di abbigliamento.

