Prossimamente su Rai 2 vedremo il debutto sul piccolo schermo della serie tv Noi siamo leggenda. Ecco tutto quello che c’è da sapere: trama, cast e quando esce.

Noi siamo leggenda, la nuova serie televisiva di Rai 2: trama

Noi siamo leggenda è stata presentata ieri, domenica 5 novembre, presso il Teatro del Giglio al Lucca Comics & Games 2023 con la proiezione in anteprima assoluta del primo episodio. La serie racconta la storia di un gruppo di adolescenti di Roma alle prese con le paure e i dubbi tipiche di quelle età. I giovani ragazzi, però, hanno una particolare caratteristica: ognuno di loro è dotato di un superpotere. Chi non ha mai sognato una volta nella vita di avere dei superpoteri? Tuttavia, nel corso delle puntate, i protagonisti capiranno che avere i superpoteri non li aiuterà a facilitare la loro vita. Anzi, tutt’altro. I superpoteri li spingeranno a far fronte alle loro responsabilità e ai loro limiti. Una seria avvincente, ricca di azione e colpi di scena, comica ma al tempo stesso drammatica. Niente missioni, nessun universo da salvare o cattivi da combattere. Semplicemente cinque adolescenti che devono affrontare ogni giorno le comuni difficoltà della vita.

Noi siamo leggenda, la nuova serie televisiva di Rai 2: il cast completo

Ad aver incuriosito il pubblico italiano non è stata solo la trama, bensì anche il cast. In Noi siamo leggenda saranno presenti numerosi attori provenienti dalla clamorosa serie di successo Mare Fuori, tra cui Giacomo Giorgio, Nicolas Maupas e Valentina Romani. Insieme a loro tanti altri giovani volti del cinema come Beatrice Vedramin, Emanuele di Stefano, Milo Roussel, Margherita Aresti, Giulia Lin, Giulio Pranno e Sofya Gershevich. Completano il cast quattro volti del cinema già affermati da tempo, ovvero Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Ettore Bassi e Lino Guanciale. La serie è

diretta da Carmine Elia, ideata da Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve, prodotta da Nicola e Marco De Angelis con la coproduzione di Rai Fiction e Fabula Pictures, in collaborazione con Prime Video.

Noi siamo leggenda, la nuova serie televisiva di Rai 2: puntate, quando esce e dove vederla

La serie tv Noi siamo leggenda andrà in onda per sei puntate in prima serata su Rai 2 a partire dal prossimo mercoledì 22 novembre. In contemporanea sarà possibile seguirla anche in diretta streaming su Rai Play. Non solo. In seguito sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Prime Video. Dunque, segnatevi la data di debutto, sarà un’appuntamento davvero imperdibile. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa ci riserverà questa nuova serie tv!

