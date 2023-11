Viva Rai 2, Fiorello inizia con il botto: tra gli ospiti Mengoni, Amadeus e Totti

Fiorello inizia con il botto con la sua Viva Rai 2 con ospiti speciali, ovvero Marco Mengoni, Francesco Totti e Amadeus. Ci sono tantissime novità, molte delle quali riguardano la prossima edizione di Sanremo.

La prima puntata di Viva Rai 2 è stata davvero scoppiettante, con una nuova location, ma la stessa squadra vincente di sempre. Il programma di Fiorello è ufficialmente ripartito, con le gag di Francesco Biggio e Mauro Casciari, dal nuovo studio del Foro Italico. La trasmissione è stata inaugurata da ospiti di grande successo, ovvero Marco Mengoni, Francesco Totti e Amadeus. Quest’ultimo ha annunciato grandi novità per la nuova edizione del Festival di Sanremo. “Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima serata, il 6 febbraio” ha dichiarato. Il cantante è pronto a tornare sul palco dell’Ariston dopo la vittoria con il brano “Due vite” e non solo per un semplice passaggio di consegne, ma anche per condurre il primo dei cinque appuntamenti della kermesse insieme ad Amadeus. I due sono arrivati, in ritardo, alla nuova location del programma di Fiorello, su una macchina addobbata di fiori, con la scritta Sanremo 2024. “Siete la coppia dell’anno” ha commentato Fiorello.

Anche Francesco Totti è stato ospite della prima puntata della nuova serie di Viva Rai2. Il campione ripreso allo Stadio Olimpico ha intonato “Grazie Roma”. Fiorello ha deciso di telefonare a Luciano Spalletti e, sulla scia di un’intervista di Totti, ha fissato un incontro tra i due per stemperare le tensioni e fare pace. “Andiamo insieme al Bambino Gesù, sarebbe bello donare questo momento a tanti bambini che conosciamo bene e con cui abbiamo condiviso molte emozioni della Roma” ha proposto Spalletti, per dare anche un senso benefico a questo incontro. “Ok, va bene, ciao mister” ha risposto Totti, accettando l’invito.

Viva Rai 2, Fiorello inizia con il botto: la presenza a Sanremo e le novità

Alle 5.30 del mattino erano già partite le prove nella nuova location, mentre le persone avevano iniziato a sistemarsi per assistere alla puntata. Fiorello ha salutato i fotografi e i giornalisti. “Le prime puntate vengono sempre meno bene. Dalla settima meglio” ha dichiarato, sorridendo. Lo showman ha annunciato che a Sanremo 2024 sarà presente tutte le sere “ma non salirò sul palco”. “Io sarò fuori dall’Ariston con il mio glass che sarà un pò più piccolo di questo del Foro Italico, sarà un ‘tender’. Ma sul palco ho il divieto di salire, potrei arrivare al massimo metà sala o rimanere sopra la scala” ha scherzato, aggiungendo qualche battuta su una possibile nuova conduzione di Amadeus di Sanremo 2025. “Su La7 ormai c’è solo cultura. Se n’è andato anche Augias, stanno tutti lì. Augias, Gramellini, Barbero, Cazzullo. Appena metti su La7 ti arriva una laurea a casa. Tutta l’ignoranza sta rimanendo in Rai. Siamo l’ignoranza artificiale” ha poi aggiunto Fiorello, ironizzando sulla notizia del passaggio di Corrado Augias dalla Rai a La7.

