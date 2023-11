Scopriamo insieme le differenze tra il libro e la serie tv I Leoni di Sicilia. La storia vera è stata raccontata dalla scrittrice Stefania Auci nel suo romanzo, che ha ispirato la serie tv del regista Paolo Genovese, disponibile su Disney +.

I Leoni di Sicilia, differenze tra libro e serie tv: la storia vera

I Leoni di Sicilia è un libro di Stefania Auci, pubblicato dalla Editrice Nord nel 2019 e vincitore del Premio Nazionale Rhegium Julii nella categoria narrativa. Un libro che è diventato una serie tv diretta dal regista Paolo Genovese, disponibile su Disney+. Il romanzo mette al centro del racconto le vicende della famiglia Florio, diventata una dinastia di armatori, imprenditori del vino, della conservazione del pesce, della ceramica, del turismo e veri protagonisti di un’epoca d’oro dello sviluppo economico della Sicilia, nella Palermo dell’800. Florio era una delle famiglie più ricche d’Italia, di tradizione industriale. La storia del romanzo parte da Bagnara Calabra, allora Regno di Napoli, che dopo il terremoto del 1783, vede Paolo Florio partire per la Sicilia con il fratello Ignazio, la moglie Giuseppina e la nipote Vittoria. Dopo aver aperto in via dei Materassai un’aromateria di spezie, nel 1807 Paolo Florio muore e il suo ruolo viene preso dal fratello Ignazio e dal figlio Vincenzo, che aveva solo 8 anni. La buona gestione degli affari porta la famiglia a commerciare con il mercato europeo, ma anche la gestione delle tonnare di San Nicola e Vergine Maria nei pressi di Palermo. Dopo la morte di Ignazio, arriva il matrimonio di Vincenzo con Giulia Portalupi e l’intreccio con i moti del 1848 e l’arrivo a Marsala di Garibaldi nel 1860.



I Leoni di Sicilia, differenze tra libro e serie tv: la trama delle puntate su Disney+

Le puntate della serie tv I Leoni di Sicilia, disponibile su Disney+, sono 8. La serie è diretta da Paolo Genovese e si ispira al romanzo di Stefania Auci, di cui abbiamo svelato la trama. La serie tv racconta le vicende dei fratelli Paolo e Ignazio Florio e della loro famiglia, una volta arrivati a Palermo. L’apertura dell’aromateria è solo il primo passo di un’ascesa economica che toccherà l’apice con il figlio di Paolo Florio, ovvero Vincenzo. La serie tv cerca di indagare anche sul senso di rivalsa della famiglia, che proprio con Vincenzo Florio espropria terreni e case nobili siciliane. L’uomo si innamora di una borghese, Giulia Portalupi, che distrarrà la sua attenzione dalle idee espansionistiche. Il racconto nella serie si confronta anche con il dettaglio storico dei moti del 1848 e della spedizione dei Mille di Garibaldi a Marsala, affrontando anche il tema dell’Unità d’Italia. Tra i protagonisti della serie ci sono: Michele Riondino (Vincenzo Florio), Miriam Leone (Giulia Portalupi), Donatella Finocchiaro (Giuseppina Saffiotti), Vinicio Marchioni (Paolo Florio), Eduardo Scarpetta (Ignazio Florio, figlio di Vincenzo) Paolo Briguglia (Ignazio Florio), Ester Pantano (Giuseppina Saffiotti da giovane) e Adele Cammarata (Giovanna d’Ondes).

