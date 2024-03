Quando esce la nuova fiction con Gabriel Garko? Da quante puntate è composta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quando esce la nuova fiction con Gabriel Garko? Quante puntate?

Gabriel Garko sta per tornare con una nuova fiction su Canale 5 dal titolo “Se potessi dirti addio“. La serie tv andrà in onda a partire da venerdì 29 marzo alle ore 21.20. Le puntate in tutto sono tre per sei episodi in totale, due per sera. C’è grande attesa per il ritorno di Garko sul piccolo schermo dopo ben 7 anni. La serie è stata creata da Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli ed è stata diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi ed è una serie di genere drammatico e poliziesco.

“Se potessi dirti addio”: la trama e il cast della nuova fiction Mediaset

Come abbiamo appena visto, domani 29 marzo 2024 andranno in onda i primi due episodi della nuova fiction “Se potessi dirti addio” su Canale 5. Ma, di cosa parla questa attesissima serie televisiva? Elena è una valida neuropsichiatra, sposata con Lorenzo e con due figlie. Un giorno però Lorenzo viene investito da un pirata della strada e lasciato a terra morente. Un anno dopo Elena torna al lavoro e incontra Marcello, un paziente che ha perso la memoria dopo aver tentato di togliersi la vita e pare nascondere un passato oscuro. Nel percorso di recupero Marcello si rende conto di avere un legame con Elena. I due cercheranno quindi di aiutarsi a vicenda, al fine di far recuperare la memoria a lui e a scoprire chi ha ucciso Lorenzo. A interpretare il ruolo di Marcello c’è Gabriel Garko, che ha così parlato del personaggio: “Marcello, o paziente 13 che dir si voglia, è un personaggio affascinante e senza passato, anche io mi sono spogliato un pò dal mio e ho voluto essere un pò trasandato. Ho interpretato personaggi molto cattivi e sicuri di sé, questo è diverso. Sono sempre bello ma sicuramente trasandato. Non ho lavorato per mia scelta, volevo ritrovare me stesso.” Nei panni invece di Elena troviamo l’attrice Anna Safroncik, che molti ricorderanno nel ruolo di Anna nella fiction “Centovetrine“. La Safroncik l’abbiamo vista recitare anche in alcuni film, come per esempio: “La matassa”, “Poli opposti”, “Il traduttore” e “Le verità”. Ecco cosa ha detto l’attrice ucraina naturalizzata italiana del suo personaggio: “la mia Elena è una donna in cui tante si possono rivedere perché oggi le donne fanno tutto. Elena deve dire addio al passato ma anche alla sua vita. Lei non sa chi abbia ucciso il marito, questa è la chiave.” Nel cast della nuova fiction abbiamo anche Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale, Manuela Zero, Daniele Foresi, Cristiano Pittarello, Myriam Catania, Marco Cocci, Clara Greco e Francesco Venditti. Appuntamento quindi per domani sera, 29 marzo, per i primi due episodi di questa nuova fiction con Gabriel Garko.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Gli attori più belli delle serie tv: da Regé-Jean Page a Lino Guanciale

Lol 3, chi ride è fuori: cast e dove vederlo