La terza stagione di Doc - nelle tue mani arriverà nel 2024: le riprese sono previste per il mese di febbraio 2023 e la storia ripartirà dai protagonisti

Il pubblico non vede l’ora di conoscere tutti i dettagli: Luca Argentero tornerà a interpretare il protagonista di Doc – nelle tue mani, la serie Rai arrivata alla sua terza stagione.

Che cosa sappiamo a riguardo? Quando uscirà e di che cosa parlerà la terza stagione?

Doc – nelle tue mani 3: quando iniziano le riprese della terza stagione?

Stando alle diverse voci circolanti sul web e stando anche alle varie smentite (si pensava che la terza stagione vedesse l’inizio di registrazione nel mese di giugno 2023), Doc – nelle tue mani 3 comincerà le sue riprese ufficiali nel mese di febbraio 2023. Tale notizia è stata anche ufficializzata dal protagonista della serie, Luca Argentero, che in una recente intervista a Che Tempo Che Fa ha rivelato qualche dettaglio a riguardo:

Io ti parlo di un mio desiderio personale, mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni. Poi quello che verrà non lo posso sapere. Dall’inizio, quando ne abbiamo parlato sia con Luca Bernabei, sia con gli sceneggiatori, l’abbiamo un po’ sempre immaginata su tre stagioni perché è un po’ un formato classico della serialità. Almeno avere tre stagioni per potere raccontare tutto quello che vuoi raccontare […]

Quando esce Doc – nelle tue mani 3?

Considerando che le riprese della terza stagione avranno inizio nel mese di febbraio 2023 e considerando anche i tempi di produzione, post-produzione, Doc – nelle tue mani 3 arriverà nel 2024.

Ormai anche il pubblico ha imparato a conoscere i lunghi tempi di scrittura e di realizzazione; perciò, non c’è da stupirsi se ancora bisognerà aspettare.

L’orario di messa in onda sarà sempre quello delle 21:20 circa e il canale sarà sempre Rai 1.

La trama di Doc – nelle tue mani 3

Non si hanno particolari informazioni sulla trama ufficiale della terza stagione di Doc – nelle tue mani. Le varie anticipazioni dicono che si andrà a esplorare un nuovo inizio per ogni personaggio, dopo le conseguenze causate dalla pandemia. La vita ricomincia un po’ per tutti, con nuove partenze e con nuove possibilità.

Il cast di Doc 3

Ecco chi tornerà nel cast della terza stagione di Doc – nelle tue mani:

Luca Argentero è Andrea Fanti;

è Andrea Fanti; Sara Lazzaro è Agnese Tiberi;

Matilde Gioli è Giulia Giordano;

è Giulia Giordano; Simona Tabasco è Elisa Russo;

Alberto Boubakar Malanchino è Gabriel Kidane;

Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvenga;

Silvia Mazzieri è Alba Patrizi;

Raffaele Esposito è Marco Sardoni;

Giovanni Scifoni è Enrico Sandri;

Beatrice Grannò è Carolina Fanti;

Elisa Di Eusanio è Teresa Maraldi;

Alice Arcuri è Cecilia Tedeschi;

Marco Rossetti è Damiano Cesconi;

Gaetano Bruno è Edoardo Valenti;

Giusy Buscemi è Lucia Ferrari:

Massimo Rigo è Umberto Caruso;

Lorenzo Frediani è Massimo Gentile

Con alte probabilità non si vedrà più Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini), uscito dal set nella seconda stagione. La terza stagione di Doc dovrebbe contare un totale di 16 episodi, suddivisi con un doppio appuntamento a settimana, quindi suddivise nell’arco di 8 serate.

Dove vedere Doc – nelle tue mani 3?

Doc – nelle tue mani 3 andrà in onda su Rai 1 in prima serata, ma gli episodi della fiction saranno disponibili anche su RaiPlay.