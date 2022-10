Quali sono i look scelti dai vip per Halloween?

Quali sono i look scelti dei vip per Halloween? Dalla casa del GF Vip ai Ferragnez ai vip internazionali: tutti gli outfit del 2022.

Halloween è alle porte e i Vip sono pronti a sfoggiare i loro migliori look per l’occasione.

Al GF Vip, ad esempio, i vipponi all’interno della Casa sono pronti a festeggiare l’evento con un grande party in maschera a tema horror. La produzione, inoltre, per rendere la serata più frizzante dopo la cena, ha deciso di organizzare una sfida ossia trovare un ragno d’oro all’interno della Casa delle bambole. Al termine della sfida, i vincitori è stata la coppia formata da Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis che sono stati poi premiati.

Per l’occasione, i concorrenti del reality si sono vestiti a tema, sfoggiando look a tema. Le donne, infatti, hanno optato per make-up ultra-dark mentre gli uomini hanno indossato cravatte con zucche e altri simboli tipici della festività di origini straniere e cappelli a punta da strega. Qualcuno si è travestito da pagliaccio o ha usato copricapi a forma di zucca o cornada diavolo.

I vip internazionali e i Ferragnez

I vipponi del GF Vip non sono gli unici ad essersi travestiti per Halloween. Kendal Jenner, ad esempio, ha optato per un costume da Jessie di Toy Story; Anya Taylor-Joy si è travestita dalla principessa Peach di Super Mario Bros. Movie; Olivia Rodrigo è Betty Boop; Didy si è vestito dal Joker di Heath Ledger; Frank Jonas e la sua fidanzata Anna si sono vestiti da Joe Jonas e Taylor Swift; Hayley Kiyoko è Velma di Scooby-Doo!; Kim Kardashian ha optato per Mystica.

Tornado in Italia, i Ferragnez hanno deciso di sfoggiare un look a dimensione familiare per Halloween. La famiglia, infatti, si è travestita da Toy Story Famely con costumi di Halloween abbinati. Mentre l’anno scorso hanno optato per la Famiglia Addams, nel 2022, Chiara Ferragni, Fedez e i loro figli Leone e Vittoria hanno virato verso Toy Story. Mentre l’influencer e il rapper si sono vestiti da Woody e Jessie, Leone si è travestito da testa del cane Slinky mentre Vittoria dal suo sedere.