Quali costumi da bagno saranno di tendenza nell’estate 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Moda mare: le tendenze beachwear dell’estate 2024

Siamo ancora in piena estate 2023, anno in cui le tendenze costumi da bagno hanno puntato tantissimo sui costumi interi, soprattutto nelle versioni monospalla e cut out. Protagonista del 2023 anche il crochet, tantissimi i bikini realizzati all’uncinetto indossati anche dalle celebrities. Nonostante siamo ancora appunto in piena estate 2023, si pensa già a quelle che saranno le tendenze moda mare per il 2024. Dal 22 al 24 luglio si è svolta a Firenze, nella splendida Fortezza del Basso, la fiera internazionale Maredamare, promossa da Underbeach. Nel corso di questa fiera abbiamo potuto ammirare quali saranno i costumi da bagno di tendenza per il 2024. Grandi brand come Max Mara Beachwear, Polo Ralph Lauren, Lui Jo, Bikkembergs e Pin-Up Star hanno animato la fiera con tante meravigliose creazioni. Sportivo, retrò, luminescente e artistico, i costumi da bagno nel 2024 saranno un vero e proprio “accessorio” in più, in grado di rivelare tanto della personalità di chi lo indossa. Vediamo adesso nel dettaglio quali saranno i costumi da bagno di tendenza nel 2024.

Quali costumi da bagno indosseremo nell’estate 2024? Le tendenze

Vediamo adesso nel dettaglio quali sono i costumi da bagno che indosseremo nell’estate 2024:

Sporty 90’s: i costumi tipici degli anni Novanta tornano prepotentemente alla ribalta ma con qualche differenza. Saranno infatti un mix tra beachwear e surfwear, rivisti con le moderne tecnologie. I tagli sono funzionali in modo da mettere in risalto la silhouette, colori accesi e disegni pop e super accattivanti e in un attimo ci si sente proiettati nelle spiagge della California.

i costumi tipici degli anni Novanta tornano prepotentemente alla ribalta ma con qualche differenza. Saranno infatti un mix tra beachwear e surfwear, rivisti con le moderne tecnologie. I tagli sono funzionali in modo da mettere in risalto la silhouette, colori accesi e disegni pop e super accattivanti e in un attimo ci si sente proiettati nelle spiagge della California. Retro Reboot : gli slip sono pensati per accentuare il punto vita mentre le coppe sono sagomate e drappeggiate al fine di mettere in risalto il décolleté. Un tuffo nel passato, la mente torna alle dive degli anni Cinquanta fino a quelle degli anni Ottanta, per un costume da bagno super cool e mai stereotipizzato.

: gli slip sono pensati per accentuare il punto vita mentre le coppe sono sagomate e drappeggiate al fine di mettere in risalto il décolleté. Un tuffo nel passato, la mente torna alle dive degli anni Cinquanta fino a quelle degli anni Ottanta, per un costume da bagno super cool e mai stereotipizzato. Sparkly Suit: paillettes, strass, lurex, i costumi si accendono di luminosità, perfetti da indossare anche per una festa in spiaggia. i trikini e i costumi interi sono caratterizzati da diversi cut out, per un look originale che non passerà di certo inosservato.

paillettes, strass, lurex, i costumi si accendono di luminosità, perfetti da indossare anche per una festa in spiaggia. i trikini e i costumi interi sono caratterizzati da diversi cut out, per un look originale che non passerà di certo inosservato. Artwork Affair: grafiche artistiche, stampe geometriche e segni tribali saranno i protagonisti dei costumi da bagno 2024. Costumi che diventano delle vere e proprie opere d’arte per un look elegante e alla moda. Non mancheranno ovviamente anche i costumi da bagno animalier e con stampe floreali, ormai dei veri e propri costumi must have.

A Maredamare si sono viste oltre duecentocinquanta collezioni moda mare 2024. La manifestazione quest’anno ha inoltre ricevuto la certificazione internazionale ISO 20121 come evento totalmente sostenibile. Il presidente di Maredamare, Alessandro Legnaioli, ha così parlato dell’evento: “questa edizione segna un passaggio per noi molto importante perché conferma la nostra posizione nel panorama fieristico internazionale come l’evento beachwear più importante d’Europa. Un appuntamento irrinunciabile per chi opera nel settore ma non solo, visti i radicali cambiamenti nel sistema di vendita degli ultimi anni”.