Costumi da bagno da donna: i trend del 2023

Per il momento, l’estate è ancora lontana, ma sono già molti a proiettarsi con la testa e il corpo alla spiaggia o in piscina. Per farlo, si ha bisogno dei migliori costumi da bagno che per l’occasione si arricchiscono di nuovi dettagli, colori e modelli, come propongono le tendenze che spieghiamo nei paragrafi seguenti.

Costumi da bagno da donna 2023

Sebbene l’estate sia ancora lontana, cominciano già a intravedersi nei negozi i costumi da bagno che si indosseranno prossimamente sulle spiagge. Nel momento in cui si sceglie un costume è bene puntare a capi che siano realizzati in tessuti di buona qualità in modo da durare nel tempo e che siano resistenti.

Inoltre, i tessuti dovrebbero offrire una buona protezione ed essere resistenti al cloro, oltre al fatto che dovrebbero asciugarsi rapidamente. La cosa importante è scegliere un costume che faccia sentire comode e permetta di essere a proprio agio sia in piscina, ma anche sul mare, nella sabbia o sulla battigia.

Il nylon e il lycra sono sicuramente i tessuti migliori per i costumi da bagno di quest’anno, anche perché impermeabili. Il cotone è un altro materiale adatto e indicato soprattutto nelle giornate maggiormente calde in estate anche perché permette di sentirsi fresche. Molto importante poi optare per dei modelli che uniscano praticità e versatilità.

Si consiglia di puntare su dei costumi interi, anche per nascondere i difetti e bikini a vita alta con spalline che si possano regolare e imbottiture removibili per poter cambiare look ogni volta ed essere sempre diversa in spiaggia. Bisogna poi scegliere un modello di costume che sia adatto alla propria fisicità.

Costumi da bagno da donna 2023: trend

Per quanto riguarda i costumi da bagno per l’estate 2023, le tendenze puntano moltissimo sulla femminilità ed ecco che sono diversi i modelli in commercio. Si trovano trikini che diventano cut out, con texture metallica per un effetto da sirena oppure sono di gran moda i costumi come i bikini realizzati in crochet.

In linea con il film Barbie che esce durante i mesi estivi, il rosa è sicuramente il colore principale del costume. Si ha poi un ritorno agli anni Duemila con il bikini con laccetti che risulta essere molto pratico anche perché può essere sistemato e regolato secondo le proprie esigenze sul corpo. I modelli all’0uncinetto, sia per i costumi interi che i bikini, fanno impazzire tutte.

Si possono scegliere sia bicolore che monocolore impreziositi da qualche dettaglio o ricamo floreale. per essere sexy e sensuale in spiaggia, le tendenze propongono costumi interi cut out, quindi con dei dettagli ritagliati per un effetto vedo non vedo. Sono un capo che piace molto anche perché è possibile abbinarli a shorts per un aperitivo in spiaggia.

i costumi da bagno da donna con cut out presentano dei tagli sotto il seno oppure laterali che mettono in risalto il profilo o con mono spalla vistoso che mette in risalto la schiena nuda. I bikini con laccetti si presentano molto colorati, così come i bikini in fantasia retrò con tagli super sexy. Non possono mancare i costumi metallizzati in modelli scollati o bikini sgambati.

Costumi da bagno da donna Amazon

Il noto e-commerce propone diversi modelli a vari prezzi e offerte da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori costumi da bagno, da scegliere tra intero e bikini, che sono molto desiderati dalle consumatrici con una descrizione di ogni modello.

1)Umipubo costumi da bagno

Un bikini alla brasiliana dall’effetto push up, imbottito in tessuto molto morbido e di qualità che si asciuga rapidamente. Un modello elastico, comodo e resistente. Un modello incrociato cut out con tagli e le spalline che si possono regolare. A vita alta con la parte inferiore con foglie o leopardata e disponibile nei colori rosa, rosso e vino rosso.

2)Tuopuda donne monokini

Un costume intero mono spalla in tinta unita imbottito realizzato in poliammide ed elastan. Un design molto sexy che permette di evidenziare il fisico. Si caratterizza per un design mono spalla con collo a fiori. Un modello alla moda che permette di regolare gli spallacci nei colori nero e vino rosso.

3)Vancavoo costume da bagno due pezzi

Un bikini con la parte superiore push up e un pantaloncino per la parte inferiore. Un modello con scollatura a V senza spalline dotata di allacciatura che si può regolare. Si adatta molto bene al corpo dal momento che consente una vestibilità perfetta. I pantaloncini sono con coulisse ed elastico. Disponibile nei colori nero, blu + fiore, marina + bianco.

