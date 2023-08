Uno dei cosmetici più amati e utilizzati da noi donne è il rossetto. Ma, qual è il rossetto che esalta al meglio la pelle abbronzata? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quale rossetto esalta al meglio la pelle abbronzata? Il colore dell’estate 2023

L’estate è sinonimo di vacanze, sole e mare. Con la pelle abbronzata bisogna fare attenzione al trucco che scegliamo di utilizzare per uscire magari la sera o una volta rientrate dalla vacanza. Oltre al colore del fondotinta, che dovrà necessariamente essere più scuro di quello che utilizziamo sulla pelle senza abbronzatura, anche per quanto riguarda l’uso del rossetto ci sono colori più adatti, in grado di esaltare al meglio la nostra pelle abbronzata. Primo fra tutti e colore dell’estate 2023 è il rossetto corallo. Essendo un mix di rosso, arancione e rosa, il rossetto corallo riscalda l’incarnato e intensifica l’abbronzatura. Oltre a corallo ci sono altri colori che si adattano alla carnagione più scura, ovvero i pesca, i marroni e i rossi caldi. Anche tutte le tonalità nude sono ottime poiché si uniformano con il colorito esaltando in questo modo l’abbronzatura. Prima di partire per il mare è quindi fondamentale mettere in valigia uno di questi rossetti, in modo che la nostra pelle, una volta abbronzata, possa essere risaltata al meglio. Il consiglio è di applicare anche l’illuminante, in modo da mettere le labbra ancora più in risalto. Per quanto riguarda la consistenza, è bene puntare su consistenze mat, in grado di fondersi con le labbra quando si vuole un trucco che duri diverse ore, oppure optare per un lipgloss. Gianluca Ghiardello, National Make Up Artist per Chanel ha affermato quanto segue: “il rossetto è spesso il tratto distintivo del make up look estivo, talvolta irrinunciabile anche in spiaggia, per chi, come Coco, lo considera un vero e proprio talismano. Consiglio texture e formule idratanti abbinati a colori intensi e trasparenti che donino colore senza essere troppo incisivi. Sono ideali le consistenze pratiche, comode e intuitive nell’applicazione. In questo periodo si possono rivestire le labbra con gloss brillanti, rossetti ‘watery’ morbidi impalpabili che non appesantiscono e soprattutto che creano una sensazione di freschezza e di labbra appena bagnate e turgide”.

Come curare le labbra durante l’estate

Oltre alla scelta del rossetto giusto da portare con noi al mare che sia in grado di esaltare l’abbronzatura, è fondamentale anche curare le nostre labbra, affinché l’effetto del rossetto sia ancora più ottimale e che possa durare a lungo. Bisogna quindi mantenere le labbra sempre ben idratate, inoltre è bene applicare il balsamo labbra idratante prima di stendere il rossetto così che il rossetto possa risultare più aderente.

Un altro modo per nutrire le labbra in estate è utilizzare l’olio d’oliva, ricchissimo di Vitamina E, ideale quindi per nutrire le labbra. Basterà massaggiare dolcemente le labbra con le dita bagnate di olio d’oliva e, nel giro di pochi minuti, le vostre labbra saranno molto più morbide, ben idratate e nutrite. In alternativa si può utilizzare anche il burro di karité, in grado di rimarginare i piccoli taglietti che si formano quando le labbra sono disidratate.