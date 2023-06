Burrocacao o balsamo labbra: le differenze

Le labbra sono una parte e un aspetto molto importante del viso, oltre a essere sensuali e sexy. In condizioni di caldo o freddo, bisogna proteggerle con prodotti adeguati. A tal proposito, molte consumatrici hanno dubbi se sia meglio il burrocacao o il balsamo labbra. Proviamo a scoprire le possibili differenze e quale scegliere.

Burrocacao o balsamo labbra

Le labbra sono una parte molto importante, ma tendono spesso a screpolarsi e seccarsi. Per questa ragione, non è mai facile capire quale sia lo strumento maggiormente indicato da usare. Il burro cacao o balsamo labbra sono due strumenti di bellezza che non possono mancare nella routine delle labbra.

Proprio per questa ragione è fondamentale sceglierli in modo accurato tenendo conto anche delle caratteristiche di entrambi. Si tende spesso a scambiare questi due prodotti dal momento che hanno più o meno le stesse proprietà e svolgono una funzione simile. Sono entrambi da considerare due alleati e amici delle labbra.

Infatti, sia il burrocacao che il balsamo labbra hanno il compito di proteggere e idratare le labbra che sono secche o screpolate. Il burro cacao si tende a usare soprattutto come prodotto cosmetico di prevenzione, quindi che previene, mentre il balsamo labbra è maggiormente indicato per le labbra screpolate.

Il burrocacao ha poi una funzione estremamente protettiva e idratante, mentre l’altro prodotto è utile quando le labbra sono già screpolare e bisogna riparare la pelle che è stata precedentemente danneggiata. Si distinguono anche per il formato: il primo è in stick, mentre il balsamo in crema o vasetti completo anche di filtri solari per fornire maggiore protezione.

Burrocacao o balsamo labbra: quale scegliere

Una volta conosciute le differenze tra questi due prodotti che sono fondamentali per la cura e salute delle labbra, bisogna anche capire cosa scegliere tra burrocacao e balsamo labbra. Quest’ultimo si contraddistingue perché privo di parabeni e siliconi ed è formato sia da cera, ma anche da oli e burri vegetali proprio per dare la protezione massima alle labbra.

Il balsamo labbra non fa disidratare la pelle anche in seguito a fattori meteo come il vento, il freddo o il caldo. questo prodotto ha, come si diceva poc’anzi, una azione e funzione protettiva ed è indicata per essere applicato anche più volte al giorno. Sono diversi poi i tipi di prodotto, come Eucerin che ha pensato a un balsamo dalla funzione riparatrice dell’epidermide delle labbra.

In commercio è possibile trovare anche dei prodotti per labbra che hanno un effetto rimpolpante, quindi a base di un ingrediente come l’acido ialuronico che ha il compito di contrastare anche i segni del tempo e delle rughe che compaiono sulle labbra. Sono prodotti di cosmesi che, oltre all’azione volumizzante, hanno proprietà idratanti.

Si può poi creare o preparare un burrocacao o balsamo labbra anche a casa con ingredienti casalinghi e naturali. Si può sciogliere a bagnomaria del burro di karité e dell’olio di cocco aggiungendo anche qualche goccia di olio che si preferisce per poi raffreddare e applicare sulle labbra per dei benefici emollienti.

Burrocacao o balsamo labbra: prodotti Amazon

Sono due prodotti cosmetici che si trovano a ottime offerte e prezzi da non lasciarsi sfuggire sul popolare e-commerce. Bisogna soltanto cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre migliori burrocacao o balsamo labbra a base di elementi naturali scelti tra i più desiderati e voluti dalle consumatrici.

1)Catkin balsamo labbra burrocacao

Un balsamo che ha una durata fino a 6 ore dall’effetto idratante e rimpolpante delle labbra. A base di elementi naturali come olio di menta, vitamina E, permette di nutrire le labbra e trattarle. Una formula rimpolpante che migliora il tono naturale. Ottima per riparare labbra che sono secche oppure screpolate.

2)Renjuva Boost Lip Plumper by Longlife

Un balsamo labbra a base di acido ialuronico e collagene, due ingredienti presenti in molti prodotti di bellezza che hanno proprietà rimpolpanti e volumizzanti per la bocca. Un alleato di bellezza con burro di karité che dona tono ed elasticità e semi di sesamo che riducono le rughe. Si consiglia di applicarlo anche più volte al giorno per un effetto maggiormente duraturo.

3)12 pezzi aloe lips

Una confezione da 42 pezzi di burrocacao a base di aloe vera che ha il compito di avere funzione idratante. Una formula naturale che protegge a temperature sia calde che fredde. Ha un effetto calmante e lenitivo sulle labbra. Si consiglia di applicarlo regolarmente in modo da mantenerle morbide e idratate.

