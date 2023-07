L’estate è ormai arrivata e per molti è arrivato il tempo finalmente di partire per le tanto desiderate vacanze. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i migliori trolley al momento sul mercato e quale scegliere affinché rispecchi le nostre esigenze.

Trolley da viaggio 2023: quale valigia scegliere?

Quando si deve acquistare un trolley nuovo è fondamentale sceglierne uno che risponda alle proprie necessità e che sia allo stesso tempo comodo e perché no che abbia anche un certo stile. Il trolley è il nostro amico fidato durante i nostri viaggi ed è molto apprezzato soprattutto per tre motivi:

Il comfort: grazie alle ruote scorrevoli, il trolley è la valigia ideale, pratico, maneggevole e facile da trasportare, rispetto magari a un classico borsone da viaggio. La funzionalità: al giorno d’oggi si possono trovare tantissimi modelli di trolley diversi, di ogni taglie e di ogni misura, rigidi e morbidi. C’è ne è insomma per tutti i “gusti”. Lo stile: il trolley può essere davvero un accessorio super cool, se ne trovano davvero di tutti i tipi, decorati o meno, e sono in grado di dare un tocco di stile in più a ogni persona.

Per scegliere quindi il bagaglio perfetto per te è bene prima di tutto fare qualche valutazione. Per che viaggio ti serve? Viaggio lungo? Viaggio breve? In base alla risposte potrete scegliere il modello che fa per voi. Se andate in vacanza per tanti giorni è bene puntare su un trolley grande e, visto che se viaggiate in aereo il trolley grande va nella stiva, è bene acquistarne uno che sia molto resistente. Fondamentale in questo caso prendere anche il lucchetto TSA per una maggiore sicurezza. Se il vostro soggiorno sarà solo per pochi giorni e amate viaggiare comunque leggeri, è bene scegliere un trolley piccolo e morbido, con magari delle tasche esterne nelle quali poter riporre biglietti e documenti, in modo da averli subito a portata di mano. Vediamo ora insieme quali sono i modelli migliori per questo 2023 e i relativi prezzi.

Trolley da viaggio 2023: i migliori modelli e i prezzi

Vediamo ora alcuni dei migliori modelli, piccoli, medi e grandi, di trolley da viaggio 2023.

Trolley piccoli:

Carpisa : il trolley S Compact – Gotech Green Plus è per il 70% fatto da materiale riciclato ed è molto resistente agli urti ed è anti graffio. Il costo è di 109,95 euro .

: il trolley S Compact – Gotech Green Plus è per il 70% fatto da materiale riciclato ed è molto resistente agli urti ed è anti graffio. Il costo è di . Floyd : il trolley Floyd è molto compatto e resistente e all’interno presenta diverse tasche e scomparti. Il prezzo è di 355 euro su Farfecht.

: il trolley Floyd è molto compatto e resistente e all’interno presenta diverse tasche e scomparti. Il prezzo è di su Farfecht. Cabin Go 5571: su Amazon trovate questo trolley economico che però è molto resistente. Il prezzo è di 44,99 euro.

Trolley medi e grandi: