Elodie non si ferma un secondo: l’eatate 2022 l’ha vista protagonista di brani e di tendenze; basti pensare all’incredibile successo che hanno avuto, in ordine, La coda del daivolo, Bagno a mezzanotte e Tribale.

Reduce dal suo esordio cinematografico con Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa e presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Elodie ha avuto l’opportunità di occuparsi di una parte della colonna sonora del film.

Il titolo del brano è Proiettili ed è stato realizzato in collaborazione con la cantautrice Joan Thiele. Il brano, infine, sarà disponibile in digitale a partire da venerdì 16 settembre 2022.

Proiettili: il testo della canzone del film Ti mangio il cuore

Nella notte sento colpi

Le parole son pistole

Volano lontane

Luci spente, una bambina

Si nasconde tra le note

Gioca a far la regina

Proiettili come canzoni

Veloci nella luce, resto senza voce

Prometterò che il sole sorge sempre

Anche se poi non brucia

Il sale mi fa bene, non perdo la fiducia

Resterò vicina sempre più al mio sogno

Che la paura è un viaggio e forse ne ho bisogno

Per essere pronta ad avere coraggio

Buttarmi dentro al fuoco senza avere caldo

E corro verso me

So che vi raggiungerò

Senza tracce

Senza regole

E corro verso me

So che vi proteggerò

Oltre il sangue

Solo per amore

Proiettili come intenzioni

Attraversano memorie senza interruzioni

Prometterò che un fiore

Nasce anche dove la terra brucia

Che l’acqua mi fa bene

Non perdo la fiducia

Resterò vicina sempre più al mio sogno

Rischiare è come un gioco e forse ne ho bisogno

Per essere pronta ad avere coraggio

Cammino dentro al fuoco senza caldo

E corro verso me

So che vi raggiungerò

Senza tracce

Senza regole

E corro verso me

So che vi proteggerò

Oltre il sangue

Solo per amore.

Il significato di Proiettili

Proiettili, nata dalle penne di Joan Thiele ed Elisa e prodotta da Emanuele Trigilia, è uno dei brani della colonna sonora del film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, che la vede debuttare anche come attrice.

Il brano racconta il film, ne è sostanzialmente lo specchio: dalle parole emerge l’impossibilità dell’amore tra Marilena (moglie del boss dei Camporeale e interpretata dalla stessa Elodie) e Andrea Malatesta (erede della casata mafiosa interpretato da Francesco Patané).

Un amore impossibile, dove i proiettili sono come canzoni e viaggiano veloci in mezzo alla luce e lasciano lei senza voce. Proiettili che la fanno rischiare ogni giorno ma che non la fanno rinunciare al suo sogno: ” […] resterò vicina sempre più al mio sogno, rischiare è come un gioco e forse ne ho bisogno per essere pronta ad avere coraggio cammino dentro al fuoco senza caldo […]”.

Una storia d’amore che nasce tra le faide di due famiglie avversarie, un amore che brucia nell’aria tra proiettili reali e parole, un amore che ha il sapore del sangue ma, come ha dichiarato la stessa Elodie, ha il sapore del coraggio.

Ti mangio il cuore sarà disponibile al cinema dal 22 settembre 2022: parole e canzoni come proiettili, amore e paura, coraggio a più non posso.