Chi è appassionato di profumi saprà che quelli più indicati per una stagione, potrebbero non esserlo per un’altra. Avrà quindi già iniziato a sostituire quelli con fragranze estive con quelle più adatte per le stagioni fredde.

Se non avete ancora completato la vostra lista dei regali di Natale da fare o se, più semplicemente, volete comprarne uno per voi ecco quali sono i profumi di tendenza per l’inverno 2021.

Profumo da donna per l’inverno 2021: Very Good Girl di Carolina Herrera

Very Good Girl di Carolina Herrera è una rivisitazione dell’iconica fragranza Good Girl e fa parte della famiglia dei profumi floreali. Nelle note di testa si riconoscono il profumo del lychee e di ribes rosso, in quelle di cuore trionfa la fragranza della rosa, mentre in quelle di fondo troviamo vaniglia e vetiver. A colpire di questo profumo però è sicuramente anche il packaging, estremamente sexy, ha le sembianze di un’elegantissima décolleté con tacco dorato.

Terra di Gioia di Giorgio Armani

Terra di Gioia di Giorgio Armani vuole essere un profumato omaggio al Mediterraneo ma anche un tributo alla personale visione della donna dello stilista riflessa anche nel packaging molto elegante in pieno stile del brand italiano.

Le note di testa riportano la fragranza del fiore di mandorlo, insieme alla pera, al bergamotto e al mandarino. Nelle note di cuore troviamo invece il gelsomino, estratto con una particolare procedura per preservarne l’intensità. Le note di testa e di cuore sono riscaldate da quelle di fondo, caratterizzate da legni ambrati.

Let you love me di Blumarine

Let you love me di Blumarine invece, fa parte della famiglia dei profumi orientali. Il packaging composto da un elegante flacone bianco in contrasto con il tappo nero e abbellito da un fiocco leopardato, è davvero seducente, così come il profumo stesso, composto dalle note di testa al pepe nero “Pure Jungle Essence”, lavanda e Ylang-Ylang. Nelle note di cuore troviamo invece il geranio Bourbon, fiori d’arancio e Mugane e in quelle di fondo sono presenti il patchouli, il lorenox (dal profumo ambrato) e la vaniglia.

The One Gold di Dolce&Gabbana

The One Gold di Dolce&Gabbana si fa notare, prima di tutto, per il suo accattivante packaging: un blocco totalmente dorato. Il brand ha infatti voluto rappresentare il tema dell’eleganza con il metallo elegante per eccellenza, l’oro, appunto. Ma la vera sorpresa è al suo interno. La fragranza infatti sorprende con il profumo della prugna nelle note di testa, le note di cuore sono invece caratterizzate dal mughetto frizzante, mentre quelle di fondo dal patchouli.

La vie est belle – Soleil Cristal di Lancome

Quello che colpisce del profumo La vie est belle – Soleil Cristal di Lancome, almeno al primo impatto, è il meraviglioso packaging che sembra aver catturato affascinanti giochi di luce. Le note di testa comprendono il mandarino, il pepe rosa e il bergamotto, quelle di cuore invece l’Ylang-Ylang, l’iris, i fiori d’arancio e il gelsomino. Le note di base invece riportano le fragranze del patchouli, della vaniglia e del cocco.