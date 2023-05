Scopriamo insieme quanti episodi ha la nuova serie Netflix dal titolo Profilo Falso, che porta il catfishing sul piccolo schermo. Si tratta di una serie tv thriller, ma anche drammatica e con un tocco di romanticismo.

Profilo Falso: quanti episodi ha la nuova serie Netflix

La nuova serie tv Netflix dal titolo Profilo Falso sta per debuttare sulla piattaforma, pronta a conquistare il pubblico. La prima stagione della serie tv sarà formata da dieci episodi, della durata di 40 o 50 minuti circa. Si tratta di una serie tv che va a toccare vari generi diversi, dal thriller al drammatico, fino al romantico. Una serie che vuole mostrare quanto una persona che desidera con tutta se stessa l’amore possa finire per cadere in trappole davvero molto pericolose, a causa di persone che fingono di essere chi non sono. La serie tv porta il fenomeno del catfishing, sempre più diffuso, sul piccolo schermo. Un tema molto attuale, di cui si parla sempre più spesso in televisione. Ci sono diversi programmi televisivi che raccontano storie vere di profili social falsi e di relazioni con persone inesistenti. È diventato un argomento che viene spesso usato anche nelle trame delle serie tv e dei film.

Profilo Falso è una nuova serie tv davvero molto accattivante, con una trama ricca di colpi di scena, che riescono ad appassionare il pubblico e a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo. Parlare di catfishing è sicuramente un modo utile per affrontare un argomento delicato, che purtroppo è sempre più attuale e coinvolge moltissime persone. La serie tv Profilo Falso, girata negli Stati Uniti, debutterà su Netflix a partire da mercoledì 31 maggio 2023.

Profilo Falso: la trama della nuova serie Netflix



Portare il tema del catfishing in una serie tv thriller è sicuramente una mossa vincente, perché si tratta di un argomento molto attuale che può portare diversi sviluppi alla trama. Profilo Falso punta proprio a svelare i lati più oscuri delle identità false sui social media. La trama della serie tv si concentra sulla protagonista, Camila, che è in cerca dell’uomo della sua vita. La donna decide di aprire un profilo sexy su un’app dedicata agli incontri e si imbatte in Fernando, un uomo molto affascinante, che però non è chi vuole far credere di essere e non è neanche single. Camila finisce in una trappola che diventa un vero e proprio incubo e dalla rete creata da Fernando cerca disperatamente di indagare per svelare la sua identità e per scoprire chi è davvero. Vuole vendicarsi di tutte le bugie e far crollare il castello fatto di bugie e finte promesse che ha costruito l’uomo. In tutto questo, finisce sempre più a fondo nella sua trappola, in un vortice di sesso proibito e potere letale. Riuscirà Camila a riprendere in mano la sua vita, allontanare Fernando e scoprire davvero con chi ha avuto a che fare? Ma soprattutto, riuscirà ad uscire dalla sua trappola?