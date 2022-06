La vicenda giudiziaria tra Johnny Depp e Amber Heard sta tenendo il mondo intero con il fiato sospeso, in attesa del verdetto. I loro look in Tribunale non sono passati inosservati, soprattutto per il cambio di stile della donna.

I look di Johnny Depp e Amber Heard in Tribunale

La battaglia legale tra Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard va avanti e il verdetto è sempre più vicino. Ogni dettaglio di ogni udienza viene analizzato attentamente dalla stampa e dai fan che stanno seguendo le vicende, compresi i look dei due protagonisti. Lo stile potrebbe sembrare un dettaglio irrilevante in un processo così delicato e difficile, ma in una vicenda così mediatica è evidente che nulla è lasciato al caso.

I motivi per cui la coppia è tornata in tribunale sono noti a tutti. Johnny Depp ha citato in giudizio la ex moglie per diffamazione nel Fairfax County Circuit Court per un editoriale firmato dalla donna su Washington Post nel 2018 in cui parlava degli abusi domestici subiti. Durante le udienze abbiamo dovuto mettere da parte definitivamente l’immagine a cui Johnny Depp aveva da sempre abituato i fan, ovvero il suo stile da vero trasformista.

Messi da parte parrucche, trucco, maschere e abiti eccentrici, l’attore si è presentato in tribunale sfoggiando dei look davvero impeccabili e sempre molto eleganti. Un dettaglio che ha colpito maggiormente riguardo Amber Heard è sicuramente la sua acconciatura. La donna ha scelto delle acconciature sempre più elaborate. Nel corso degli anni si è sempre mostrata con i capelli sciolti e mossi, ma per il tribunale ha scelto qualcosa di più serio. La donna sfoggia capelli raccolti o semiraccolti, alternando trecce, torchon o chignon che le donano un’aria retrò, spesso aggiungendo delle onde elaborate sulla nuca. Amber non vuole essere vista come una ragazza indifesa, ma come una donna adulta e credibile. Un messaggio che ha deciso di mandare anche tramite il suo look, per essere presa sul serio in tutto quello che dice e che fa.

Amber Heard sta copiando Johnny Depp? Le accuse sul web riguardano il suo look

Il processo ad Amber Heard è diventato ogni giorno più mediatico. Tutti osservano ogni dettaglio dei due protagonisti di questa vicenda, compresi i look. Mentre il legale di Johnny Depp parla degli abusi subiti dal suo assistito secondo la sua versione dei fatti, un numero sempre più alto di utenti social ha fatto notare un dettaglio che fino a poco fa era passato inosservato, ovvero la straordinaria somiglianza tra gli outfit di Amber Heard e Johnny Depp durante il processo. Il primo giorno, l’attore indossava una cravatta Gucci con un calabrone, quasi identica a quella che ha sfoggiato la sua ex moglie dopo due giorni. Sempre il primo giorno del processo, Johnny Depp indossava un abito grigio, molto simile a quello scelto il giorno seguente da Amber Heard. I fan hanno notato anche una certa somiglianza tra le acconciature delle due star, notando che in alcune occasioni la donna si è pettinata come l’ex marito.