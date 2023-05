A Windsor a quanto pare non si può mai stare tranquilli. L’ultima indiscrezione uscita da corte è piuttosto incisiva: il Principe William è padre di una bambina segreta? La voce riguarda ancora una volta il presunto tradimento che il marito di Kate Middleton avrebbe attuato quando lei era incinta del terzo figlio. Che cosa si sa esattamente di tutto ciò?

Il Principe William ha una figlia segreta: l’indiscrezione da Windsor

È un po’ di tempo che si parla di gossip all’interno della famiglia reale e a quanto pare le voci non si sono fermate. Dopo la voce della presunta relazione tra il Principe William e l’ex modella, la marchesa di Cholmondeley, Rose Hanbury, ora la corona è stata investita da un’altra indiscrezione alquanto pesante. Secondo quest’ultima, infatti, il marito di Kate Middleton avrebbe una figlia segreta avuta proprio da Hanbury, il tutto mentre Middleton era incinta del terzo figlio, Louis.

Secondo il gossip, il Principe William erede al trono e la marchesa avrebbero avuto una storia d’amore piuttosto intensa, ma sicuramente extra coniugale. La situazione diventa ancora più particolare se si ascolta il resto della voce: pare infatti che il marito di Rose Hanbury, David Rocksavage, sposato con la donna dal 2009, voglia separarsi da lei: il motivo? Avere scoperto di non essere il padre di Iris Marina Aline, la bambina nata nel 2016. Che la piccola Iris sia nata proprio dalla relazione tra il Principe William e la marchesa? Se davvero così fosse, l’erede al trono di Inghilterra non avrebbe quindi mai riconosciuto la bambina in questi anni, e lo avrebbe fatto per tenere nascosto il tutto nel migliore dei modi.

La corona, però, parla e parla molto: non ci sono conferme, ma non ci sono neanche smentite, perciò il mistero a Windsor si infittisce ogni giorno sempre di più. Che cosa succederà a corte se la voce della figlia segreta del Principe William dovesse rivelarsi vera?

Il Principe William ha una figlia segreta: la voce spopola sul web

Era inevitabile che un tale rumor non diventasse virale, specialmente sui social media. La corona inglese è stata nuovamente investita da un gossip pesante: era partito tutto dal presunto tradimento del Principe William nei confronti di Kate Middleton, si era già spesso parlato della “rivalità” tra quest’ultima e Rose Hanbury. Ora si inserisce una nuova voce scottante, che vede il Principe William essere padre di una bambina nata proprio da quel tradimento. Ovviamente i social sono impazziti e i fan più accaniti della corte inglese non vedono l’ora di saperne qualcosa in più. Non sappiamo con esattezza se mai verrà fuori la verità in merito alla vicenda, così come non conosciamo a pieno la situazione: gossip o non gossip, ancora una volta la famiglia reale finisce in pasto alle voci e al mondo dei pettegolezzi, facendo parlare il mondo intero. Era inevitabile, ma la vera domanda, ora, è anche questa: se davvero la bambina fosse figlia di William, che cosa ne penserà Re Carlo III? Non ci resta che attendere aggiornamenti.