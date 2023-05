Carlo III ha fatto in tempo a essere incoronato Re che sono venuti a galla nuovi gossip. Questa volta non c’entra Harry, non c’entra Meghan, ma c’entra una nuova donna: Rose Hanbury. Quest’ultima, infatti, pare essere stata l’amante del Principe William quando Kate Middleton era incinta del terzo figlio. Chi è la donna e che cosa sappiamo di lei? Facciamo un po’ di chiarezza.

Rose Hanbury: tutto sulla presunta amante del Principe William

Sarah Rose, ormai conosciuta al mondo come Rose Hanbury, è marchesa di Cholmondeley, ma è stata una modella di professione, prima di entrare a fare parte del mondo “reale”.

In realtà la famiglia di Rose Hanbury è sempre stata particolarmente affine al mondo royal. Basti pensare che sua nonna, Lady Elizabeth Longman (figlia del decimo conte di Cavan), fu una delle damigelle d’onore al matrimonio tra la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo nel 1947.

Il volto di Hanbury, invece, era già comparso durante il matrimonio di Kate e William, ma la donna da tempo è inserita nel contesto royal.

Prima di vestire ufficialmente i panni di marchesa, Rose Hanbury ha avuto una vita “normale”, dove la moda ha contato un ruolo molto importante. Ha infatti lavorato come modella ed era rappresentata dalla stessa agenzia di moda di Kate Moss, ossia la Storm. In passato è stata anche ricercatrice per l’ex ministro dell’istruzione Michael Gove e nel corso degli anni è stata anche inserita nella 100 Most Invited List di Tatler.

Attualmente Rose Hanbury è padrona di casa di Houghton Hall, una dimora meravigliosa che si trova a poche miglia da Sandringham, nel nord del Norfolk. Un lavoro a tutti gli effetti, dato che tenere in piedi una struttura del genere necessita di una gestione piuttosto complessa.

Hanbury è inoltre anche appassionata di arte e organizza di frequente mostre ed esibizioni sia nella sua tenuta, sia in vari eventi.

Chi è il marito di Rose Hanbury?

Rose Hanbury ha sposato David Rocksavage, marchese di Cholmondeley, di 23 anni più grande di lei. I due si sarebbero incontrati per la prima volta nel 2003, durante una vacanza tutta italiana e pare si siano sposati dopo pochi anni di fidanzamento, nel 2009. Dalla loro relazione sono nati tre figli: i gemelli Oliver e Alexander, e una bambina di nome Iris.

Rose Hanbury e il gossip sul tradimento del Principe William

Non è la prima volta che il nome di Rose Hanbury entra nella vita della Royal Family inglese. Da anni ormai Hanbury è stata “etichettata” come la rivale numero uno di Kate Middleton (che dall’incoronazione di Carlo III si chiamerà Catherine). Una rivalità vera, una rivalità fittizia? Non si ha certezza di questo, ma nel 2023, a pochi giorni dalla cerimonia che ha fatto di Carlo III il nuovo Re d’Inghilterra, il nome di Rose Hanbury è tornato a galla.

Pare infatti che lei e il Principe William abbiano avuto un flirt quando Middleton era incinta del terzo figlio. Un gossip non di poco peso e che continua a fare il giro del web. Si attendono aggiornamenti sul mistero del tradimento: stay tuned.