Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le scarpe da barca da donna di tendenza per la primavera 2024.

Primavera 2024, le scarpe da barca (da donna) di tendenza

Sono tornate di grande tendenza le scarpe da barca, anche per noi donne, come abbiamo potuto vedere anche sulle varie passerelle dove sono state presentate le collezioni Primavera Estate 2024. E’ ormai da qualche tempo che la moda femminile prende dei capi, o degli accessori, tipicamente maschili, basta vedere la cravatta, considerata per anni l’accessorio maschile per eccellenza, e oggi invece presente in tanti armadi di noi donne. Le scarpe da barca erano un must degli anni Ottanta, ed erano pensate soprattutto con finalità sportive, in particolare erano associate al mondo della vela. Adesso queste scarpe sembrano proprio essere tornate di moda e, appunto, non solamente come calzatura maschile. Quindi tra mocassini, ballerine, e sneakers, ecco che per la primavera 2024 le scarpe da barca sono le scarpe must have per ogni donna. Era stato il marchio Timberland, nel 1979 ha lanciare le boat shoes e ne giro di poco tempo sono diventate tra le scarpe più indossare dagli uomini. Comode e pratiche, perfette per un look sportivo.

Le scarpe da barca (da donna): come indossarle al meglio

Come abbiamo appena visto, tra le scarpe must have della primavera 2024 ci sono le scarpe da barca. Ma vediamo adesso insieme come abbinarle al meglio:

Con i jeans : abbinamento quasi scontato, sta di fatto che abbinare le proprie scarpe da barca con un paio di jeans dritti e una t-shirt o una felpa con cappuccio è la scelta casual e sportiva più azzeccata di tutte.

: abbinamento quasi scontato, sta di fatto che abbinare le proprie scarpe da barca con un paio di jeans dritti e una t-shirt o una felpa con cappuccio è la scelta casual e sportiva più azzeccata di tutte. Con le gonne : man mano che le temperature si alzano, le scarpe da barca sono perfette anche da indossare con una gonna, anche nella versione mini. Sopra un top o una t-shirt.

: man mano che le temperature si alzano, le scarpe da barca sono perfette anche da indossare con una gonna, anche nella versione mini. Sopra un top o una t-shirt. Con un vestito: così come per la gonna le scarpe da barca si sposano benissimo anche con un vestito, magari nella versione midi.

Scarpe da barca: dove acquistarle

Se volete acquistare un paio di scarpe da barca, vediamo adesso insieme dove potete trovarle:

Zara : qui potete trovare il mocassino in pelle con chiusura con lacci regolabili. Soletta flessibili 100 % pelle caprina e fodera interna 100 % cotone. il costo di questo scarpe è di 55,95 euro .

: qui potete trovare il mocassino in pelle con chiusura con lacci regolabili. Soletta flessibili 100 % pelle caprina e fodera interna 100 % cotone. il costo di questo scarpe è di . Timberland: qui potete trovare le scarpe da barca classic da donna, con lacci in cuoio, fodera in pelle, tacco in pelle, soletta e intersuola in EVA per ammortizzazione e supporto. Il costo è di 150 euro ed è disponibile in diversi colori.

qui potete trovare le scarpe da barca classic da donna, con lacci in cuoio, fodera in pelle, tacco in pelle, soletta e intersuola in EVA per ammortizzazione e supporto. Il costo è di ed è disponibile in diversi colori. Amazon: qui potete trovare le scarpe da barca Sperry Authentic Original 2 Eye, con due occhielli e collo a fessura. Disponibile in diversi colori al costo di 135,45 euro. Questi sono quindi alcuni modelli di scarpa da barca, cosa aspettate a comprarne un paio?

