Come abbinare le Nike Calm Slide per creare outift alla moda e comodi per ogni occasione

Le scarpe sportive, da diverso tempo, non sono più utilizzate solo per fare attività fisica, ma anche per uscire normalmente. Sono ormai diventate un elemento fashion che tutti dovrebbero e vorrebbero avere nel proprio guardaroba. Tra i più recenti successi nel mondo delle calzature casual ci sono le Nike Calm Slide, le quali sono state rilasciate sul mercato il 4 luglio 2023 con la collezione total black. Queste ciabatte, molto comode e dallo stile sobrio, sono diventate popolari tra gli amanti dello stile urban. Oltre ad essere confortevoli, le Calm Slide offrono un tocco di stile che si adatta a diversi tipi di outfit. In quest’articolo vi consiglieremo 10 outfit per completare il vostro look con le Nike Calm Slide.

Nike Calm Slide: 10 outfit consigliati

le Nike Calm Slide si abbinano perfettamente a jeans baggy neri, una t-shirt bianca oversize e una giacca di sportiva nera. Se vuoi aggiungere qualcos’altro, vi consigliamo dei gioielli minimal, come anelli, orecchini e collane. Chic estivo: le Calm Slide sono le “scarpe” perfette per un look estivo. Indossa un vestito lungo, con qualsiasi fantasia o colore, e aggiungi una cintura in vita. Completa il look con occhiali da sole oversize e una borsa a tracolla.

le Calm Slide sono le “scarpe” perfette per un look estivo. Indossa un vestito lungo, con qualsiasi fantasia o colore, e aggiungi una cintura in vita. Completa il look con occhiali da sole oversize e una borsa a tracolla. Sportivo casual: per un look sportivo, abbina le Calm Slide a leggings neri, una maglia oversize e una borsa sportiva a tracolla. Pensiamo che le scarpe siano molto adatte a questo outfit.

per un look sportivo, abbina le Calm Slide a leggings neri, una maglia oversize e una borsa sportiva a tracolla. Pensiamo che le scarpe siano molto adatte a questo outfit. Look da spiaggia: le Calm Slide sono una scelta chic per un look da spiaggia. Indossa un pareo come copricostume, aggiungi un cappello di paglia (stile Monkey D. Rufy) e occhiali da sole.

le Calm Slide sono una scelta chic per un look da spiaggia. Indossa un pareo come copricostume, aggiungi un cappello di paglia (stile Monkey D. Rufy) e occhiali da sole. Urban explorer: abbina le Calm Slide a un paio di pantaloni cargo e una camicia leggera. Aggiungi una borsa a tracolla resistente per trasportare gli essenziali mentre esplori la città.

abbina le Calm Slide a un paio di pantaloni cargo e una camicia leggera. Aggiungi una borsa a tracolla resistente per trasportare gli essenziali mentre esplori la città. Minimal: le Calm Slide si integrano perfettamente in un look minimalista. Opta per una t-shirt bianca, pantaloni neri e una borsa a tracolla coordinata per uno stile pulito e contemporaneo.

le Calm Slide si integrano perfettamente in un look minimalista. Opta per una t-shirt bianca, pantaloni neri e una borsa a tracolla coordinata per uno stile pulito e contemporaneo. Look da festival: per un festival all’insegna del comfort, indossa un top corto a fascia, pantaloncini di jeans strappati e le Calm Slide. Aggiungi un cappello da baseball (visiera dritta) e occhiali da sole.

per un festival all’insegna del comfort, indossa un top corto a fascia, pantaloncini di jeans strappati e le Calm Slide. Aggiungi un cappello da baseball (visiera dritta) e occhiali da sole. Casual elegante: le Calm Slide possono essere facilmente adattabili in un look casual elegante. Con una camicia bianca, pantaloni chino e una giacca leggera, le ciabatte di casa Nike ci stanno molto bene.

le Calm Slide possono essere facilmente adattabili in un look casual elegante. Con una camicia bianca, pantaloni chino e una giacca leggera, le ciabatte di casa Nike ci stanno molto bene. Look da viaggio: quando sei in viaggio, è importante indossare dei vestiti comodi. Vi consigliamo di utilizzare dei leggings, t-shirt e le Calm Slide per affrontare lunghe ore di viaggio. Aggiungi una borsa a tracolla spaziosa per tenere tutto il necessario a portata di mano.

quando sei in viaggio, è importante indossare dei vestiti comodi. Vi consigliamo di utilizzare dei leggings, t-shirt e le Calm Slide per affrontare lunghe ore di viaggio. Aggiungi una borsa a tracolla spaziosa per tenere tutto il necessario a portata di mano. Stile retro: le Calm Slide sono adatte anche per un look retro. Indossa una tuta vintage, un cappellino da baseball (visiera dritta) e occhiali da sole retrò.

