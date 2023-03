Primavera 2023, il trench senza maniche è d’obbligo: come abbinarlo

Non innamorarsene è complesso: lui, che è uno dei protagonisti assoluti della bella stagione, lui, che con le sue linee classiche ma giovanili si adatta alla perfezione a ogni contesto. È il trench la vera tendenza della primavera 2023 ed è il capo che tutte dovrebbero avere nell’armadio pronto all’uso. Che cosa dire della versione senza maniche? Di classe e super cool, ma vediamo anche come abbinarla al meglio.

Passione trench: a primavera sfoggiarlo è d’obbligo (anche senza maniche)

Il trench si fa strada in lungo e in largo su tutte le strade delle città del mondo. Con l’arrivo della primavera 2023 tale capo di abbigliamento comincia a spingere per uscire allo scoperto e riuscire a resistergli è impossibile. Passano gli anni ma il trench si riconferma ogni volta il protagonista assoluto della bella stagione: con i suoi modelli innovativi, le sue colorazioni sempre attuali e le sue linee classiche ma allo stesso tempo extra giovanili, il trench riesce sempre a conquistare ogni outfit.

Inutile dire che le varie passerelle delle Fashion Week ne hanno proposti a bizzeffe, tutti estremamente cool e adatti a ogni tipologia di personalità.

Se ancora non ne eravate a conoscenza, sappiate che per la primavera 2023 tra i modelli di trench più in tendenza ci sarà soprattutto quello senza maniche. Il suo mood è sostanzialmente il medesimo del modello classico: non cambiano le linee, non cambiano i dettagli come non cambiano i bottoni e la silhouette. L'”unica” differenza sta proprio nelle maniche, in questo caso assenti. Il trench senza maniche si rivela molto più originale di quanto si possa pensare, proprio perché riesce a conferire un effetto più sbarazzino al look e lascia che le braccia possano sfoggiare un’altra consistenza e, fondamentalmente, un altro capo di abbigliamento. Di tipologie di trench senza maniche ce ne sono tantissime: dai modelli più lunghi lasciati aperti, ai modelli fino al ginocchio dipinti della classica tonalità beige. Sul corto, invece, non si hanno molte opzioni, forse perché il trench senza maniche short non è entrato in tendenza (ma con le maniche, invece, assolutamente sì!).

Come abbinare al meglio il trench senza maniche

Non è poi così complicato riuscire a trovare i giusti abbinamenti per il trench senza maniche. È vero, siamo abituate a parlare molto più spesso dei modelli classici, ma la primavera 2023 ha dettato le sue regole e la tendenza, piaccia o non piaccia, vuole che il trench senza maniche rientri tra i primi in classifica. Non abbiate timore di sperimentare, proprio perché in realtà tale modello si rivela versatile e adatto a ogni situazione e contesto. Sicuramente il suo taglio predilige forse un contesto “da giorno”, ma ciò non esclude che non possiate sfoggiarlo a un aperitivo al tramonto che si protrae fino a sera. Questo dipenderà anche dalle temperature, ma andando incontro alla primavera piena, non dovreste avere problemi.

Detto questo, il trench senza maniche diventa super cool con un paio di jeans, sneakers ai piedi e sopra una bella camicia o, perché no, un maglioncino ton sur ton con il trench stesso. Provate a creare un outfit monocolore, accessori compresi: sarete cool e allo stesso tempo molto raffinate. Per un look un po’ più “elegante”, potreste pensare di abbinare il vostro trench senza maniche a un paio di pantaloni a sigaretta, scarpe col tacco (anche sandali alti, se il tempo ve lo permette) e sopra una camicia raffinata, magari bianca, per creare quel contrasto cromatico di impatto estetico notevole.

Insomma, i modi per abbinare il trench senza maniche ci sono e sono numerosi: non vi resta che sperimentare e trovare il giusto modello che più si addice al vostro stile. La primavera sta sbocciando e voi lo farete con lei.