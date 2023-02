Il trench è la vera tendenza per la primavera 2023: accanto ai modelli e ai colori classici, il trench della bella stagione assume nuove sfumature e nuove vibes: in pelle, più rock, più corto e anche a più colori.

Per quanto ancora ci sia un po’ da aspettare, la bella stagione primaverile comincia a gettare le basi delle tendenze e lascia intendere che il trench, anche per il 2023, sarà uno dei protagonisti della primavera. L’impermeabile diventa fashion, l’impermeabile è cool: alla scoperta dei migliori modelli per la primavera 2023.

I trench di tendenza per la primavera 2023: i modelli più gettonati

L’era del classico trench è finita, o meglio, si è ampliata alla grande. La primavera 2023, infatti, ha voglia di cambiamento e la moda punta a uno dei suoi principali protagonisti di stagione aggiungendovi quel pizzico di originalità che non fa mai male.

L’impermeabile continua la sua ascesa verso il regno delle tendenze e il 2023 lo vede sfilare in modi e colori differenti: semplice ed esteticamente lineare, il trench si tinge di nuovi mood.

Oltre al modello classico, evergreen per eccellenza, tinto di beige e contraddistinto dalle iconiche tasche e dagli immancabili bottoni, il trench subisce una metamorfosi fashion che non vede l’ora di conquistare tutte.

Il trench per la primavera 2023 diventa allora smanicato, acquista sfumature rock e propone modelli biker anche in pelle. Non solo: il trench del 2023 accorcia anche le lunghezze e diventa corto, ma tra le novità più apprezzato c’è sicuramente la sovrapposizione di colori e di tessuti.

La primavera 2023 vedrà passeggiare per le vie delle città trench in total beige con maniche verdi o viceversa. La creatività nei colori e nel contrasto è d’obbligo, se si vuole abbracciare la tendenza.

Oltre ai colori più “neutri”, pare che l’impermeabile per il 2023 abbia voglia di sfoggiare colorazioni più extra, come l’azzurro, il giallo e, perché no, anche il rosa.

Sì a trench con cinture in vita, sì a trench oversize lasciati aperti e sì ai trench più particolari: la primavera ha voglia di cambiamento.

La novità sta proprio nel riuscire ad accostare alle linee classiche dettagli nuovi e originali: in questo modo il trench, capo must have per eccellenza della stagione primaverile, diventa simbolo di personalità e di spessore.

Se siete particolarmente amanti del modello classico in stile ispettore, potreste pensare di optare a colorazioni differenti senza toccare le linee del capo: stesso modello, colori diversi dal solito. Puntate o su un total black, sempre perfetto per ogni occasione, oppure provate e immaginarvi con addosso un meraviglioso trench a più colori. Quest’ultimo è probabilmente uno dei modelli più gettonati: anche i social media, infatti, ne propongono moltissimi e i risultati sono sempre al top.

Come abbinare il trench a primavera

Il trench è la tendenza della bella stagione e abbinarlo è sempre molto semplice. Come capo di abbigliamento, infatti, esso si abbina molto bene a ogni outfit e si adatta a ogni situazione ed evento. Nonostante la sua semplice “fattezza”, in realtà il trench è sinonimo di eleganza, di raffinatezza e di gusto. Abbinatelo a un paio di jeans, sneakers, t-shirt e otterrete un look casual-chic d’effetto. Diversamente, potreste anche abbinarlo a qualcosa di più elegante: sotto il trench total black in pelle, ad esempio, indossate un abitino corto con stivali o, eventualmente, una gonna, maglietta e stivaletti.

Versatile e comodo, il trench deve entrare d’obbligo nel guardaroba di tutte.