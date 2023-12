In attesa, domani sera, della Prima della Scala, vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i look più belli visti negli ultimi anni.

Prima della Scala: i vestiti e gli abiti più indimenticabili degli ultimi anni

Manca poco alla Prima della Scala che, come di consueto, si svolge il 7 dicembre, ovvero nel giorno di Sant’Ambrogio, il patrono di Milano. Sono tanti i personaggi noti che ogni anno partecipano a questo evento, considerato ormai uno dei più importanti e attesi ogni anno. Primi ministri, presidenti, attori, attrici, industriali, volti noti della televisione e così via, per una serata davvero unica, ovvero l’apertura della stagione lirica in quello che è considerato uno dei teatri più belli e importanti al mondo, ovvero la Scala di Milano. In attesa di vedere come si vestiranno i vari ospiti quest’anno, facciamo un tuffo nel passato e vediamo quali sono stati gli abiti e i vestiti più indimenticabili visti negli ultimi anni:

Valeria Marini : una delle habitué alla Prima della Scala, nel 2009 la ricordiamo ad esempio con indosso un lungo abito rosso in velluto, molto prenatalizio, caratterizzato da una grande scollatura sul davanti. Gioielli super scintillanti hanno completato il look della soubrette romana.

: una delle habitué alla Prima della Scala, nel 2009 la ricordiamo ad esempio con indosso un lungo abito rosso in velluto, molto prenatalizio, caratterizzato da una grande scollatura sul davanti. Gioielli super scintillanti hanno completato il look della soubrette romana. Daniela Santanchè : nel 2015 la politica ha sfoggiato un outfit total green, gonna in raso, camicia, pellicciotto e papillon, per un look che non è di certo passato inosservato.

: nel 2015 la politica ha sfoggiato un outfit total green, gonna in raso, camicia, pellicciotto e papillon, per un look che non è di certo passato inosservato. Barbara Berlusconi : nel 2011 abbiamo visto la figlia di Silvio Berlusconi, accompagnata per l’occasione dall’allora compagno Pato, con indossa un abito lungo di colore azzurro, per un look da vera principessa.

: nel 2011 abbiamo visto la figlia di Silvio Berlusconi, accompagnata per l’occasione dall’allora compagno Pato, con indossa un abito lungo di colore azzurro, per un look da vera principessa. Michela Vittoria Brambilla : nel 2010 la politica ha sfoggiato uno splendido abito a sirena color oro, abbinato una pochette bianca e a dei gioielli.

: nel 2010 la politica ha sfoggiato uno splendido abito a sirena color oro, abbinato una pochette bianca e a dei gioielli. Ursola Von Der Leyen : la Presidente della Commissione Europea lo scorso anno si è presentata con un abito blu con corpetto di paillettes e filo di perle, per un look super elegante.

: la Presidente della Commissione Europea lo scorso anno si è presentata con un abito blu con corpetto di paillettes e filo di perle, per un look super elegante. Giorgia Meloni : sempre nel 2022, l’attuale premier si è presentata, insieme all’oggi ex compagno Andrea Giambruno, in una lunga cappa blu di velluto e abito en pendant firmato Giorgio Armani.

: sempre nel 2022, l’attuale premier si è presentata, insieme all’oggi ex compagno Andrea Giambruno, in una lunga cappa blu di velluto e abito en pendant firmato Giorgio Armani. Alfonso Signorini: nel 2016 ha rubato la scena alle varie dame indossando, sotto lo smoking, un lungo mantello rosso.

nel 2016 ha rubato la scena alle varie dame indossando, sotto lo smoking, un lungo mantello rosso. Rocio Morales: lo scorso anno la compagna di Raoul Bova ha indossato un un abitò super elegante e raffinato firmato Armani Privé.

Prima della Scala 2023

Domani, 7 dicembre 2023, andrà in scena la Prima della Scala, per la 70esima volta. La stagione scaligera quest’anno si aprirà con il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi, diretto dal maestro Riccardo Chailly con la regia teatrale di Lluis Pasqual e vedrà un cast davvero stellare di cantanti, capitanato dalla russa Anna Netrebko. Tra le presenze femminili non potranno mancare Gabriella Magnoni Dompé, Diana Bracco De Silva, Laura Teso, Valeria Marini, Marcella Bella e Dvora Ancona. Appuntamento quindi per domani sera.

