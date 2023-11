L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo della moda e la prima collezione d’abbigliamento disegnata interamente da essa ne è la prova. Siete pronti? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

L’Intelligenza Artificiale disegna la prima collezione di abiti per il fashion

L‘Intelligenza Artificiale ha avuto modo di farsi strada nel fashion già da tempo, soprattutto grazie alla primissima AI Fashion Week, tenutasi lo scorso aprile a New York. Un clamoroso successo tanto da dare vita ad una seconda edizione già nel 2023, che si terrà a Milano nella seconda metà di novembre e nuovamente a New York i primi di dicembre. L’obiettivo di questo evento era di rendere fisici i capi dei vincitori: José Sabral, Matilde Mariano e Opé. Le loro creazioni presentate alla settimana della moda sono state progettate tramite l’utilizzo di generatori di immagini Al Midjourney, Stable Diffusion e Photoshop. Ed ora, grazie all’aiuto di Revolve, tutto questo diventerà realtà. Il team del brand ha infatti collaborato con i vincitori per produrre dei veri e propri indumenti fisici. Il co-fondatore e co-amministratore del marchio si è rivelato davvero entusiasta all’idea di questo nuovo progetto: «La tecnologia rappresenta un grande vantaggio competitivo per Revolve. Attraverso l’intelligenza artificiale, siamo in grado di esplorare nuovi designer, marchi e tendenze emergenti». Dunque, non ci resta che scoprire i capi della collezione. Continuate a leggere l’articolo fino in fondo per saperne di più.

La prima collezione fashion realizzata con l’Intelligenza Artificiale

La collezione sarà composta da 10-12 pezzi per ciascuno dei vincitori, presenti in una vasta gamma di taglie che vanno dall’XS a L. Troverete abiti dallo stile semplice e classico, come un completo con giacca e minigonna rosso, la gonna lunga color ghiaccio o i pantaloni combat verde militare realizzati in twill di cotone con fiocco in vita e design asimmetrico. Immancabili poi capi più esuberanti e ricercati, come il top blu navy tempestato di paillettes, la camicia crop in vinile trasparente con rifiniture bianco opaco e il mini abito etereo in tulle e paillettes iridescenti con rouches sulle maniche. Una linea di abbigliamento straordinaria, che fonde alla perfezione moda contemporanea e innovazione tecnologica. Cosa aspettate? Tutti questi capi sono già disponibile online per l’acquisto. Affrettatevi perché la maggior parte sono già sold out!

