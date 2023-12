Quali sono i brand più influenti ed apprezzati del 2023? Se siete anche voi curiose di scoprirlo, allora questo è l’articolo che farà sicuramente al caso vostro. Vediamo dunque, secondo un’influente classifica internazionale, quali sono i marchi moda più apprezzati ed amati dell’anno che volge al termine.

La classifica dei brand tra i più influenti del 2023

Volete sapere qual è il marchio più alla moda e se siete al passo con i tempi? Allora esaminiamo il Rapporto di Lyst Index, che ci dice quali sono i brand più richiesti ogni stagione. Il risultato per il primo trimestre del 2023? Vediamolo insieme

Prada come vincitore, confermandosi costantemente al primo posto per la seconda stagione consecutiva, relegando così altri marchi più in basso nella classifica. Ma non è finita qui.

Al secondo posto c’è il brand figlio di Miuccia Prada, ossia Miu Miu, che ha visto un grande successo dopo la sfilata Autunno-Inverno 2023. Molto del merito è da attribuire alla pocket bag e alla sua collaborazione con New Balance, che l’ha reso il marchio delle it-girl di tendenza.

Moncler, che ha registrato numeri record con l’evento The Art of Genius alla London Fashion Week con una partecipazione di 12.000 persone, si è classificato al terzo posto. A parimerito e subito dopo Moncler, si sono posizionati Valentino, Loewe, autore del look personalizzato di Rihanna per il Super Bowl, Bottega Veneta e Dolce & Gabbana. Versace. Un riconoscimento speciale va alla casa della Medusa, che, dopo l’ultima sfilata a Los Angeles in occasione degli Oscar, con Gigi Hadid, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski e Mariacarla Boscono come protagoniste, ha avuto più di 39,8 milioni di visualizzazioni su TikTok e un aumento degli interessi del 44%.

Nel mondo della moda c’è chi sale come Versace, ma anche chi scende, come Gucci, che ha perso 7 posti nel report e si è piazzato al nono posto. La partenza di Alessandro Michele potrebbe avere un significato? Sicuramente la poltrona vuota per un’intera stagione non ha aiutato il marchio, ma con la nomina di Sabato De Sarno come nuovo direttore creativo sembra che Gucci abbia le carte in regola per tornare in alto.

Completa la top ten maison Saint Laurent, che si conferma stabile e sempre molto amata.

The Lyst Index ha stilato anche una classifica dei prodotti piu richiesti che mostra un divario piuttosto interessante nelle fasce di prezzo dei primi due prodotti. La borsa a tracolla di Uniqlo, che viene venduta al dettaglio a circa 15 euro, ha raggiunto il primo posto come prodotto pi economico mai presentato nella lista. Dopo essere diventato virale su TikTok e aver generato più di 59 milioni di visualizzazioni, è andato sold-out più volte in più varianti. Al contrario, gli occhiali da sole di Rick Owens hanno un prezzo di circa 550 euro e sono stati i preferiti dagli acquirenti di moda, guadagnandosi il secondo posto della lista. Ciò dimostra quanto velocemente cambino le tendenze e quanto siano in continuo mutamento.

E voi, che cosa avete acquistato quest’anno? I vostri brand del cuore corrispondono coi più influenti?

