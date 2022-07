Chi non ha mai visto almeno una volta nella vita Pretty Woman? Il film, diretto da Garry Marshall e debuttato nel 1990, ha fatto innamorare il mondo intero ed è impossibile dimenticarsi dei protagonisti e della loro storia d’amore: la meravigliosa Julia Roberts e Richard Gere.

La pellicola è stata (ed è tuttora) super apprezzata; basti pensare che l’incasso complessivo all’uscita fu di circa 463 milioni di dollari.

Sono passati ben 32 anni dall’uscita di Pretty Woman, eppure ci sono film e ci sono personaggi che non muoiono mai e continuano a fare lo stile, anche a distanza di tantissimi anni. Ne sono un esempio gli outfit di Vivian, la prostituta del film interpretata proprio da Julia Roberts, che nonostante il passare del tempo sono divenuti iconici fino ai giorni nostri.

I look di Pretty Woman non hanno età

Era il 1990 ma è come se il tempo non fosse mai andato avanti; lo stile di Vivian non ha età, ma al contrario risulta tremendamente attuale nonostante siano passati più di 30 anni. Dagli abiti agli accessori, la moda di Pretty Woman sembra non essere mai passata. Vediamo alcuni esempi di abiti e accessori di Vivian, immortali e super di tendenza.

La camicia bianca oversize

Se c’è un capo di abbigliamento intramontabile è proprio la camicia bianca. Julia Roberts è stata una delle prime attrici a indossare una camicia bianca super oversize da uomo sul set di un film e, come bene potete immaginare, Pretty Woman ne è l’esempio lampante. Attualissima e super versatile, la camicia bianca oversize da uomo rimane un capo in tendenza sempre e comunque, a prescindere dalla stagione.

Gli abiti cut out super attuali

Una tendenza per l’estate 2022 è il cut out; vediamo tale dettaglio in abiti, costumi e top corti. Sapevate, però, che è stata proprio Julia Roberts nei panni di Vivian a indossare un abito cut out divenuto poi simbolo immortale di sensualità? Come dimenticarselo, impossibile!

L’abito da sera rosso fuoco

L’abito da sera rosso fuoco è forse l’emblema dell’eleganza e della femminilità; Vivian, infatti, lo sfoggiò proprio per rubare il cuore (e gli occhi) di Edward. Se bene ci ricordiamo, l’abito indossato dall’attrice era stretto in vita, con un meraviglioso scollo a barca in grado di esaltare il seno: un modello in realtà molto attuale e portabilissimo per una serata raffinata.

Il capospalla oversize

L’oversize è una caratteristica molto in tendenza negli outfit di oggi; sono moltissime infatti le donne che prediligono un capo di un paio di taglie in più, che non risulta antiestetico ma che, al contrario, dona unicità alla figura e all’intero look. Nel film Julia Roberts indossa un trench oversize che in quegli anni era si grande tendenza: il tempo pare essersi fermato, letteralmente!

I pois non vanno in vacanza

Un altro outfit iconico della bella Vivian è il noto abito marrone con pois bianchi abbinato al cappellino: una combinazione talmente chic da portare allo stesso modo anche oggi. Se c’è una trama che, infatti, non va in vacanza, è quella a pois: il tocco di classe e raffinatezza è assicurato!

Gli stivali sopra il ginocchio

Come dimenticarsi degli audaci stivali indossati da Vivian in Pretty Woman? Il modello, in gergo definito cuissardes, è oggi in super tendenza: lo abbiamo visto nelle stagioni fredde abbinato ad abiti corti o shorts, con o senza collant. Insomma, l’audacia di Vivian Ward si è trasposta sino ai giorni nostri!

I bangles super maxi

Tra gli accessori in tendenza per l’estate 2022 ci sono anche loro: i maxi bangles. Mixare i bracciali è oggi dettaglio di stile e anche la protagonista di Pretty Woman ne era appassionata: gli anni ’90, come abbiamo già visto, sono tornati (o non sono mai realmente finiti?).

Gli occhiali da sole neri e rotondi

Per conferire all’outfit un tocco sbarazzino, libero dagli schemi e anche un po’ “figlia dei fiori”, gli occhiali da sole rotondi sono l’ideale. Julia Roberts ne ha fatto simbolo in Pretty Woman, rendendoli iconici e immortali.

Lasciatevi ispirare dagli outfit di Vivian e ne resterete soddisfatte al 100%.