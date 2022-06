Ormai è chiaro: gli accessori, soprattutto in estate, fanno sempre la differenza!

Ecco, quindi, che insieme ai bikini, ai sandali, al profumo di mare e agli abiti leggeri, c’è bisogno di dare una rispolverata di freschezza anche agli accessori, in particolare ai gioielli, importantissimi per donare personalità agli outfit di ogni tipologia, anche quelli “marini”!

L’estate 2022, sebbene non ancora ufficialmente iniziata (aspettiamo il 21 giugno per darne conferma), tiene per mano un solo verbo: osare, osare e ancora osare.

Come per le unghie, i costumi e tutto ciò che racchiude la stagione del mare, anche le tendenze gioielli dell’estate saranno un tripudio di consistenze, colori e una voglia matta di emergere.

È giunto il momento di lasciare da parte pietre scure e gioielli considerati “invernali” ed esporre invece pietre colorate, perle e perline arcobaleno (anche se andranno molto anche le perle classiche, ma mixate con altri accessori), orecchini in resina colorata, anelli sovrapposti e lunghe collane a effetto layering.

Qualcosa ci fa capire che è giunto il momento di sganciarsi dalla staticità, per abbracciare a tutto tondo un’unica cosa: la voglia di divertirsi!

Gioielli estate 2022: tutti i trend da non perdere

Orecchini maxi e colorati

Tra i trend gioielli dell’estate 2022 non possono mancare loro: gli orecchini maxi dai colori più disparati!

Ci sarà il ritorno degli anni ’80 e vedremo orecchini chandelier molto grandi, magari da esaltare con un bel raccolto anche non perfetto, per uno stile frizzante e leggero.

Se volete proprio essere in tendenza a 360°, il vostro portagioie non potrà essere sprovvisto degli iconici orecchini in resina colorata, un must have dell’estate 2022 che vedremo sfoggiato in tutte le spiagge.

Di ogni forma e grandezza, questi orecchini saranno i protagonisti: monocolore (scegliete voi il vostro preferito), andranno moltissimo anche i bicolor, soprattutto se abbinati con l’oro che, come ben sappiamo, profumano proprio d’estate!

Orecchini in tendenza: le forme più diffuse

In realtà non c’è una regola ben precisa da seguire, anzi: l’estate 2022 dà libero sfogo alla fantasia e alla creatività e ci concederà di sbizzarrirci con tutto ciò che ci piace e ci fa sentire bene.

Negli orecchini, infatti, vedremo forme semplici e geometriche (il classico cerchio che non stanca mai ed è in super tendenza, ma anche altre forme più spigolose: avete presente la “V” della linea di Valentina Ferragni?), ma avremo modo di vedere forme più creative come farfalle, fiori, luna, stelline e tutto ciò che riguarda il mondo marino (tematiche molto presente che ritorna anche nelle collane).

Collane lunghe su più livelli

Un’altra tipologia di gioielli in tendenza per l’estate 2022 saranno le collane, immancabili e sempre molto stilose su ogni outfit.

La stagione estiva vedrà look arricchiti da collane molto lunghe e sovrapposte – a effetto layering, appunto – dove si andranno anche a mixare stili e consistenze. Infatti, ci si potrà divertire a sovrapporre catenine semplici e dorate a maxi collane con pietre e perline colorate, per un effetto fresco e giovanile che darà un tocco di luce ai vostri outfit estivi.

Faranno capolino le collanine con le perline colorate, protagoniste indiscusse ormai da un paio di anni, ma accanto a loro ci saranno anche perle più grandi e colori classici, gold & bold, ad esempio.

Le regole principali? Mixare e stratificare!

Bracciali: rigidi e in grandi quantità

Sulla scia degli orecchini e delle collane, l’estate 2022 avrà come protagonisti i bracciali: come?

Bold anch’essi (quindi abbastanza spessi), rigidi e in grandi quantità. L’effetto stratificazione sarà un super trend e con esso il mix di stili e colori. Se vi piace l’effetto “moltitudine”, non potete lasciarvi sfuggire quindi i classici bangles in stile indie – se di resina colorata, tanto meglio – e i cuff bracelets – ossia i bracciali senza chiusura abbastanza spessi e colorati, perfetti per le sere d’estate in spiaggia e gli aperitivi in compagnia!

Anelli? Colorati, gommosi, diversi l’uno dall’altro

Per ultimo ci sono loro, immancabili e sempre pronti a risaltare le mani (e la manicure), di tutti e di tutte. Anche nell’estate 2022 il trend degli anelli non tramonta, anzi. Ne vedremo di tantissimi e di coloratissimi, ma soprattutto ci lasceremo ispirare dagli stili differenti e dalle grosse quantità!

Se vi piace l’effetto “pieno”, potrete osare con un anello (o più) per dito, ma in questo caso si opterà più per fedine sottili nelle falangi e qualche anello più particolare alla base del dito.

Un must have imperdibile sarà l’anello in resina colorato, materiale primo in classifica in fatto di tendenze!

Forme e materiali: quali scegliere?

Vi piace osare? Potreste scegliere anelli con grandi pietre colorate, ma anche anelli dalle forme più particolari, come quelle ispirate al mare (conchiglie e pesci andranno alla grande), o quelle ispirate all’infanzia (orsetti e biberon, simboli ripresi anche dalle collane e dagli orecchini!).

Per ultimo – ma non per importanza – continueremo a vedere anelli colorati e gommosi, per un tocco di simpatia e frivolezza che ogni tanto male non fa.

Viva il colore e la spensieratezza, scegliere sarà divertente!