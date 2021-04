Le mani curate e ben tenute sono sempre un ottimo biglietto da visita e un modo semplice per averle è quello di indossare le press-on nails, la nuova tendenza che sta spopolando.

Press-on nails: tendenza mani

Le press-on nails, ovvero le unghie finte, sono tornate alla ribalta, più trendy che mai.

Un metodo semplice per avere delle mani perfette senza dover necessariamente andare dall’estetista o dall’onicotecnica.

Su Instagram stanno letteralmente spopolando. Ma precisamente, cosa sono le press-on nails? Si tratta di unghie già pronte per essere applicate sulle proprie. Sono limate, hanno una forma ben precisa, dipinte e decorate e devono solamente essere incollate.

Ne esistono due tipi diversi: quelle da applicare con una colla (fornita, solitamente, insieme alle unghie) e quelle autoadesive.

Le migliori? Quelle con cui ci si trova meglio. Generalmente entrambe durano circa una settimana e sono semplicissime sia da applicare, che da rimuovere, serve solo un po’ di pratica.

Non resta quindi che scegliere il colore delle unghie che si preferisce e procedere con l’applicazione.

Come fare

Applicare le press-on nails è molto semplice, servono solo un po’ di impegno, pazienza e precisione.

Il primo step è quello di scegliere le unghie finte più adatte al proprio stile. Ne esistono infatti di infinite forme, da quelle più squadrate a quelle a mandorla, dalle unghie arrotondate a quelle a punta. Il secondo step è scegliere la fantasia che più si addice, per la primavera 2021, ad esempio, gli smalti che vanno per la maggiore sono i nude e i colori pastello.

Si passa poi alla cura delle proprie unghie. In primis le cuticole, che devono essere spinte verso l’attaccatura dell’unghia con un bastoncino, senza mai essere tagliate.

In secondo luogo, pulire e igienizzare l’unghia con dell’acetone per togliere ogni residuo di vecchi prodotti e renderla liscia. A questo punto è giunto il momento di applicare le press-on nails: che siano autoadesive o con colla, basterà premere una ventina di secondi per farle aderire perfettamente.

Passata una settimana, sarà necessario rimuovere le unghie finte. Immergere quindi le mani in una ciotola con acqua calda e sollevare le press-on nails delicatamente con un bastoncino. Nulla di più semplice e veloce, ma la parola chiave deve sempre essere delicatezza.