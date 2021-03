Le mani sono una parte importante, in quanto sono il biglietto da visita per presentarsi agli altri. Oltre alle mani, è anche importante avere unghie ben curate. Per averle al top, vediamo quale colore unghie si addice a questa primavera, anche in base alle ultime tendenze e trend.

Colore unghie primavera 2021

Con la stagione primaverile, non solo l’abbigliamento: dai vestiti alle gonne, ma anche le scarpe, le borse e i cappelli indossano una nuova veste in modo da brillare in questo periodo. Insieme a tutti questi indumenti e accessori, anche le mani e le unghie, in particolare, meritano una menzione speciale. Il colore unghie della primavera si riempie di colori e di tantissimi dettagli per catturare l’attenzione ed essere sempre al top.

Si assiste a un ritorno dell’unghia corta e naturale e della french manicure che è proposta in vari colori e forme inedite per chi ama osare ed essere al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda il colore unghie, il rosa è considerato l’assoluto protagonista di questa primavera ed è rappresentato in tutte le sue sfumature: dal naturale sino al rosa shocking.

I fiori sono un must di questa stagione primaverile da realizzare con una base trasparente. Si trovano margherite, piccole viole, ma anche altri fiori per vivere il periodo della primavera in qualunque momento e occasione. Per un effetto ancora più femminile e particolare, è possibile applicare una sfumatura diversa di rosa su ogni unghia.

Per chi ha un animo romantico, si consiglia a un tripudio di cuori realizzato nelle tonalità più colorate e particolari: dal rosso all’arcobaleno in composizioni sempre nuove e diverse l’una dall’altra. Lo smalto deve essere pastello, quindi rosa, azzurro o lilla, molto delicato e in linea con la stagione primaverile.

Colore unghie primavera 2021: trend

Per chi ancora non sa quale colore unghie per la primavera, si consiglia di dare una occhiata alle varie tendenze e alle influencer che sui loro canali social postano tantissimi look e tonalità da prendere a esempio. Come già detto, controllando i vari account degli stilisti e dei personaggi del settore della moda, il rosa è il grande protagonista.

Una tonalità declamata in varie sfumature: dal light pink al pesca, al nude sino al white, gold, sono questi i colori per le unghie che dominano in primavera secondo le influencer. Le nail art nel colore unghie Pantone, quindi il classico giallo e il grigio, dominano questa primavera. Uno dei trend maggiormente in voga sono le unghie dall’effetto cromato colorato in argento, molto soft e scintillante.

Le unghie rosse sono un evergreen, ma continuano a dominare anche la primavera del 2021. Il colore unghie rosso è proposto in tantissime tonalità: corallo e rosso fragola, solo per citarne alcune, ma sono tantissime le tonalità tra cui scegliere. Il rosso si abbina anche ad altre tonalità, soprattutto il rosa, per delle unghie bicolore.

Il colore rosa, così come il nude o il carne sono di grande tendenza, ma si ha voglia anche di sperimentare con nuance diverse, quali il beige e e il color cipria. Si possono anche aggiungere dei glitter o tocchi metallizzati in modo da splendere. Il rosa carne e l’oro sono due abbinamenti perfetti per il colore unghie di questa primavera. I colori pastello sono adatti per la stagione primaverile, anche perché molto delicati ed eterei.

Come decorare le unghie a casa

Oltre al colore unghie per la stagione primaverile, considerando che i centri estetici sono chiusi a causa del Covid, avere delle mani e unghie al top è possibile anche stando a casa grazie a un prodotto efficace e valido quale Nails Maker. Una macchina che permette di avere sempre mani curate e alla moda.

Si tratta di un apparecchio che decora le unghie permettendo di poter cambiare colore e fantasia ogni volta. Una macchina dotata di 6 dischetti con 9 figure diverse in modo da creare disegni mai uguali. Un prodotto realizzato in plastica, di ottima qualità, durevole e atossico. Nails Maker è attualmente riconosciuta come la migliore macchina per decorare le unghie, grazie alla facilità di utilizzo e al rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Resistente e inodore, adatto per stampare vari modelli di nail art e creare così un look diverso e vario ogni volta. Ha un design alla moda e attraente. Molto facile da usare grazie al controllo preciso del posizionamento. Provvista di una ventosa sul fondo che permette di fissarla alla scrivania o al tavolo in modo che non scivoli quando la si usa.

Una macchina come Nails Maker va benissimo sia per uso professionale che casalingo.

Per coloro che fossero interessati a questa macchina decora unghie, non è disponibile per l’acquisto nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma si trova soltanto sul sito ufficiale del prodotto che bisogna digitare, compilare il form di richiesta con i dati personali e inviare l’ordine. Il prodotto è in vendita al costo promozionale di 59,99€ invece di 79,99€ con la consegna gratuita e la possibilità di avere 10 stampe in aggiunta spendendo 10€ in più. Il pagamento si effettua tramite Paypal, carta di credito oppure in contrassegno, ossia in contanti quando il corriere giunge a ritirare la merce.