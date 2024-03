Portafoglio mini: i modelli meno ingombranti

Alcuni accessori esprimono molto la personalità e lo stile di ciascuno di noi. Tra questi, vi è anche il portafoglio, oggetto indispensabile da avere sempre in borsa. Per evitare di appesantire troppo la borsa con oggetti troppo spaziosi, il portafoglio mini è la scelta vincente con diversi modelli da scegliere.

Portafoglio mini

Sono un accessorio che occupa pochissimo spazio e quindi meno ingombranti, particolarmente adatti per una borsa piccola come la pochette o i modelli a busta. I portafoglio mini, proprio per il loro design sottile e dimensioni compatte, ricordano una pochette e stanno diventando di grande successo tra il pubblico femminile soprattutto se non si amano quelli eccessivamente grandi.

Sono adatti anche perché in grado di sostituire i classici borsellini di dimensioni standard. Considerando che, con le ultime tendenze, si alternano borse extra large con altre più piccole, questi accessori sono l’ideale e particolarmente adatti per ogni occasione, quindi eleganti per la sera e per le cerimonie.

Il portafoglio mini deve essere compatto, ma anche essere strutturato in modo da poter contenere tutto il necessario, quindi contanti, monete, ma anche carte e ovviamente documenti. Dal momento che poi è particolarmente leggero, va molto bene anche in viaggio poiché non occupa pochissimo spazio in borsa e in valigia.

Questo tipo di accessorio è in grado di contenere tutto il necessario dei classici portafoglio disponibili in commercio, ma senza esagerare in modo eccessivo. Alcuni modelli più moderni hanno anche una protezione RFID in modo da evitare furti o anche operazioni non autorizzate.

Portafoglio mini: caratteristiche

Riuscire a trovare un portafoglio mini non è affatto semplice, ma ci sono alcuni aspetti come le dimensioni che non vanno sottovalutati. In commercio è possibile poi scegliere tra tante opzioni a seconda del proprio budget e di quello che si vuole, in base al proprio gusto e stile.

Possono cambiare anche in base al materiale con cui sono realizzati: dalla pelle ad altri tessuti sintetici sino a dettagli che impreziosiscono questo accessorio con una cura particolare nel design. Un altro aspetto da considerare nella scelta è la capacità da valutare attentamente.

Tra i vari modelli di portafoglio mini ci sono anche quelli compatti che si trovano nel formato a bustina o a pochette, quindi molto sottili e dal design slim. In questi modelli la chiusura può essere a cerniera oppure a bottone in modo da aprirli più facilmente.

Si trovano poi portafoglio mini a clip molto più sottili adatti per chi vuole muoversi con una certa agilità oppure con chiusura magnetica per quanto riguarda le ultime tendenze. Sono poi diversi i brand come Michael Kors che li propone in diversi colori da abbinare al proprio outfit.

Portafoglio mini: modelli Amazon

Un accessorio disponibile sull’e-commerce con varie offerte e promozioni disponibili. Basta cliccare l’immagine per visualizzare le offerte del prodotto. La classifica mostra i migliori portafoglio mini indicati per ogni occasione e momento scelti dalle consumatrici con una descrizione di ogni prodotto.

1)conisy portafoglio piccolo blocco RFID

Un portafoglio dalle dimensioni compatte in pelle sottile con tasca e cerniera. Molto piccolo, ma spazioso con una serie di scomparti. Adatto soprattutto per chi viaggia spesso. Pratico e conveniente nei colori blu, nero, rosa, ecc.

2)Michael Kors portafogli borsa

Un portafoglio del noto brand che propone questo strumento che ricorda un portacarte d colore beige, molto elegante. Un modello in pelle martellata impreziosito dal logo del brand. Si può portare anche a tracolla o a catena come fosse una borsetta.

3)Laughhe portafoglio donna in pelle

Un mini portafoglio morbido, resistente all’usura e ai graffi. Leggero, da tenere in mano o in borsa. Diversi scomparti per banconote e monete con chiusura a cerniera nei colori nero, blu e verde.

