Portafoglio da donna: i trend dell’autunno

Sono diversi gli accessori di moda che impreziosiscono e abbelliscono il proprio look. Tra i tanti, vi è sicuramente il portafoglio da donna disponibile in tantissimi modelli e anche in base alle tendenze dell’ultimo periodo. Cerchiamo di capire cosa propone la moda e gli stilisti per la stagione autunnale e quali sono le offerte online.

Portafoglio da donna

Un accessorio molto richiesto e da sempre presente nelle borsette. Il portafoglio da donna è un vero e proprio must dell’universo femminile dal momento che, al suo interno, è possibile contenere scontrini, carte di credito, biglietti da visita, banconote e molto altro. Un piccolo scrigno che ogni donna cerca di abbinare alla propria borsetta oppure al look, in generale.

I modelli sono tantissimi e si trovano in tessuti diversi: dalla pelle al cuoio al bottone, passando per la plastica a seconda dello stile e dei gusti di ognuna. Inoltre, si trovano anche modelli con zip oppure bottoni. Oggi, il portafoglio da donna ha cambiato il suo design, non è più grande e ingombrante, ma risulta compatto e snello con taschini e scomparti in cui inserire tessera sanitaria, carta di identità, ecc.

Alcuni modelli sono morbidi e brillanti con tessuti che resistono anche al passare del tempo e all’usura. I modelli in tessuto o in tela sono decisamente più vantaggiosi da un punto di vista economico e sono anche ottimi accessori da abbinare con colori vari e vivaci. La cosa importante è sceglierlo in base al proprio gusto.

Per la stagione autunnale, il portafoglio da donna presenta dei colori e delle fantasie che richiamano il periodo. Si possono trovare portafogli di colore nero oppure marrone, magari con foglie, ecc. Variano anche le forme dal momento che si possono trovare sia con zip centrale in grado di contenere tutto il necessario, ma anche di forma rettangolare con il bottone e il porta carte all’interno.

Portafoglio da donna: trend autunnali

Per chi sta pensando a quale portafoglio da donna scegliere ed è ancora indeciso, si consiglia di fare affidamento sulle ultime tendenze del periodo autunnale che propongono tantissimi modelli per soddisfare i gusti di tutte. Dai modelli grandi con la zip sino ai modelli compatti e piccoli passando per quelli bifold o trifold, sono davvero tante le novità per quanto riguarda questo accessorio di moda.

Alcuni marchi sono considerati dei veri e propri professionisti, oltre che dei leader nel settore del portafoglio da donna. Si trovano modelli in vario tessuto, ma anche con zip oppure diversi scomparti o ancora bifold piegato in due o trifold in tre che si distinguono per una larghezza ridotta, ma sono molto più profondi. Ci sono anche proposte più piccole perfetti da mettere all’interno di una mini bag.

Il portafoglio da donna realizzato dal noto stilista Kors è semplice, essenziale, ma anche molto amato dalle fashion victims. Tra le tendenze autunnali, vi sono anche i portafoglio con polsino da usare come fossero delle pochette. Per la stagione autunnale, alcuni stilisti hanno pensato a dei portafogli dalle dimensioni grandi e piccole dai classici monocolore sino alle stampe animalier per osare un po’ di più.

Alcuni stilisti hanno messo da parte il polsino optando per una catenella che ha il compito di trasformare il portafoglio da donna in una pochette molto originale e adatta per cerimonie. All’interno vi sono tutti gli scomparti necessari. Pinko ha realizzato dei portafogli di questo tipo che si ispirano anche alle note borsette del marchio.

Portafoglio da donna Amazon

Per chi sta cercando questo accessorio per un regalo o per cambiare il proprio, sul sito di Amazon sono diversi gli sconti e offerte da non perdere. Cliccando sulla foto si possono visualizzare una serie di informazioni riguardo il prodotto. La classifica propone i tre migliori modelli di portafoglio da donna con una descrizione tra quelli maggiormente amati e apprezzati.

1)Roulens portafogli da donna in vera pelle

Un portafoglio sottile, ma ricco di vari scomparti per contenere tutto ciò di cui si ha bisogno, con zip. Ha un design classico e vintage. In vera pelle di ottima qualità e resiste sia all’usura che ai graffi. Ha una protezione RFID in modo che nessuna possa avvicinarsi al portafoglio e rubare le informazioni personali. Ha tasche per banconote, monete, fessure per le carte, ecc. Dal blu al marrone al nero all’albicocca, sono diversi i colori.

2)Tommy Hilfiger Honey Large ZA

Un modello del noto marchio di moda con cerniera in pelle e con chiusura N/A.Un modello di portafoglio di ottima qualità, ma anche di un certo lusso considerando il marchio. Molto apprezzato e con un tessuto resistente. Disponibile nei colori sia nero che blu. Ha lo sconto del 22%.

3)Aooedm portafoglio da donna in pelle

In pelle di ottima qualità con cerniera, resiste all’usura e dura nel tempo. Mantiene le carte e le banconote ben organizzate e facili da usare. Ha un totale di 12 slot per carte di credito. 3 tasche per i contanti e scomparto con cerniera. Molto elegante e pratico di colore nero.

