Pochette rosa: i modelli da cerimonia

La pochette rosa si distingue per diversi modelli che vanno da quella con perline ad altre classiche indicate per ogni cerimonia.

In occasione di una cerimonia quale matrimonio o evento elegante, oltre all’outfit, sono anche molto importanti le borsette adatte da sfoggiare nel modo migliore. Tra i tanti modelli, non può mancare la pochette rosa, molto elegante e piccola che permette di dare un tocco diverso al proprio outfit. Vediamo come indossarla in diverse varianti.

Pochette rosa

Come dice il nome, le pochette sono borse molto piccole, ma al contempo eleganti e quindi particolarmente adatte per una cerimonia o comunque un evento quale un battesimo o un matrimonio. Le pochette rosa, poi, sono davvero l’ideale perché in grado di dare quel tocco ulteriore a ogni outfit.

Sono borsette molto piccole che si caratterizzano per la loro eleganza e classe, oltre al fatto che siano anche molto raffinate. Sono leggere e pratiche, piccole, ma necessarie per ogni look. Possono trasformare ogni tipo di outfit dando quel tocco in più al proprio abbigliamento e facendolo risaltare in un modo del tutto particolare.

Il colore rosa poi è molto adatto per questo tipo di accessorio di moda dal momento che le pochette rosa si associano molto bene al romanticismo e alla dolcezza, in generale. Proprio per questa ragione, le pochette in questa sfumatura risultano molto ricercate perché in grado di rappresentare molto bene questi concetti.

Nel corso degli anni, sono diverse le celebrità e dive dello spettacolo che hanno indossato questo elemento: da Audrey Hepburn sino a Sarah Jessica Parker, solo per citarne alcune. Sono un elemento di moda di gran tempo da indossare in ogni occasione e momento.

Pochette rosa: come indossarla

Nota anche come clutch, le pochette rosa si possono indossare in tantissimi modi e si adattano, proprio per il loro look ricercato, a ogni occasione. Vanno benissimo con un vestito da sera in modo da migliorare il look e l’oufit ricercato. Allo stesso tempo, si adatta molto bene anche con un look casual, magari con jeans e camicetta.

Si distinguono per una presenza discreta, ma anche notevole in grado di attirare e catturare l’alimentazione con qualsiasi look. Permette poi di creare look accattivanti dello stesso tono, come per esempio orecchini della stessa sfumatura e tonalità. Questi ulteriori accessori insieme al rosa della pochette permettono di creare il giusto ensemble.

L’uso della pochette rosa poi si può trasformare in tantissimi altri modi in modo da comunicare la propria comunicatività e anche esprimere la fantasia. Diversi poi i modelli di questo accessorio che si contraddistinguono per una serie di dettagli e di vari elementi permettono di farle diventare un accessorio usato da molte donne.

Si trovano infatti modelli in raso particolarmente indicati da indossare per diverse cerimonie con l’aggiunta di strass e pietre che danno un tocco in più. Si trovano poi le varianti a bustina con la chiusura a gioiello che sono le più piccole con l’aggiunta di borchie o perline oppure in materiale come la pelle o anche catena da appoggiare sotto il braccio.

Pochette rosa: dove ordinarla

Un accessorio ed elemento di moda adatto per cerimonie ed eventi disponibili a buon prezzo su Amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto tre delle migliori tipologie di pochette rosa da indossare scelte tra le più eleganti con le caratteristiche di ogni modello.

1)SwankySwans Diaz

Una pochette in tinta unita verniciata da abbinare alle scarpe per un look lucido. Dotata di un bottone magnetico per aprire e chiudere. Adatta per contenere diversi oggetti, compreso le carte di credito. Indicata per balli o matrimoni. Disponibile anche nella tonalità nude e rossa.

2)Miss Lulu pochette donna

Una borsetta molto elegante in pelle scamosciata con catena. Un modello elegante e di ottima qualità. Ha diversi scomparti e una tasca interna con chiusura a bottone magnetico oltre a uno scomparto centrale con zip. Una catena a forma di V molto facile da portare.

3)Colours & Beauty pochette donna cerimonia

Un modello rigido con chiusura a clutch, molto elegante con dettagli in metallo e interamente foderato. La catena è con moschettoni per cui si trasforma da borsetta a mano a tracolla. una mini borsetta da indossare h24 considerata il regalo adatto per ogni occasione.

Oltre alla pochette rosa, sono diverse anche le borsette eleganti per la cerimonia e non solo.