Borsette eleganti: i modelli da abbinare agli abiti

I battesimi, i matrimoni, ma anche le cresime o i cocktail party richiedono, non solo degli outfit particolari, ma anche degli accessori da abbinare al proprio look. Tra i vari accessori, le borsette eleganti sono un must irrinunciabile anche perché completano il proprio look. Scopriamo alcuni modelli in voga e come abbinarle.

Borsette eleganti

In occasione di eventi come cerimonie quali matrimoni, ma anche battesimi, si ha bisogno di abbinare all’outfit anche degli accessori adeguati. Le borsette eleganti sono l’ideale in quanto danno un tocco in più all’abbigliamento. Sebbene siano compatte e piccole, possono arricchire i vari look. Sono particolarmente indicate per le cerimonie, ma si adattano anche ad altre occasioni.

Inoltre, non è facile scegliere un oggetto o accessorio del genere dal momento che deve valorizzare il look. Non è necessario che sia molto grande, ma al tempo stesso essere pratica e comoda in modo da non essere eccessivamente ingombrante. Bisogna che sia poi pratica in quanto non deve impicciare nei vari movimenti.

Dal momento che non tutte le cerimonie sono uguali, bisogna anche capire quali sono le borsette eleganti maggiormente indicate per quel tipo di evento o di occasione. Al momento della scelta, è bene considerare, non solo il tipo di cerimonia, ma anche la location in modo da capire quale sarà anche l’outfit maggiormente indicato per l’occasione.

Si consiglia di puntare su un modello molto piccolo, ma compatto in grado di contenere tutti gli elementi necessari, ma essenziali. I tessuti dovrebbero essere lisci evitando le tipologie con troppi orpelli oppure decori eccessivamente eccentrici che sicuramente vanno in contrasto con l’abito.

Borsette eleganti: modelli

Per quanto riguarda le borsette eleganti sono davvero tanti i modelli su cui puntare a seconda della cerimonia e dell’occasione alla quale si partecipa. Si va da tipologie come le pochette particolarmente indicate sia di giorno che di sera, ma anche le clutch, altrettanto piccole e compatte in grado di contenere il necessario.

Le pochette in cristalli o paillettes dalle linee geometriche si adattano molto bene per una cerimonia e sono particolarmente indicate da indossare anche con dei pantaloni cargo e una camicetta in lino. I modelli colorati, magari nel pastello rosa o verde danno quel tocco in più che è sicuramente sempre utile e adatto per i diversi momenti della giornata.

Un’alternativa alle classiche pochette, sono le tote bag, borse eleganti molto apprezzate e amate, anche se forse un po’ troppo capienti. Solitamente sono realizzate in pelle morbida o viscosa, intrecciate con dettagli e cuciture a contrasto, manici e cristalli per un tocco di luminosità che durante le cerimonie non può mancare.

Le mini borse in seta che ricordano anche dei piccoli sacchetti con tracolla nei toni delicati e romantici non possono mancare in una cerimonia. Le pochette sono un tipo di borsa che è sempre raccomandata in queste occasioni in quanto risultano essere molto eleganti e adatte per le cerimonie. Inoltre, sono vari i modelli tra cui scegliere.

Borsette eleganti: dove ordinare

Sono un accessorio particolarmente adatto in ogni occasione e su Amazon è possibile trovarle in tantissime fogge e colori, oltre che offerte imperdibili. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con le migliori borsette eleganti per cerimonia da indossare tra le più glitterate e brillanti scelte dalle consumatrici dell’e-commerce.

1)Baigio pochette elegante

Una borsetta da sera con tracolla indicata per un matrimonio, magari al tramonto. Compatta con raso morbido all’interno e brillantini di diamanti all’esterno per brillare. Si può rimuovere la catena per usarla in altro modo. Molto elegante e pratica. Disponibile nei colori argento, oro, ma anche champagne e il classico nero.

2)Jywmsc pochette oro elegante

Un modello clutch molto elegante dal design glitterato che permette una facile apertura e chiusura della borsetta. In metallo di ottima qualità in oro chiaro e argento. Molto elegante e dotata di tracolla per portarla in modo facile.

3)Queen Helena borsa lucida a spalla

Il noto marchio di moda propone questa borsetta con tracolla molto elegante nei colori fucsia, nude e Tiffany. In sintetico con la fodera in poliestere e chiusura della borsetta con zip. Ottimo il rapporto qualità prezzo. Spaziosa e comoda, nonostante le dimensioni compatte. Indicata per occasioni speciali.

Insieme alle borsette eleganti, non mancano i migliori abiti da cerimonia da indossare per ogni evento.