Le pochette, in pelle o cuoio, sono gli accessori ideali da abbinare ai vari capi per apparire al top.

Per accompagnare i propri outfit e look, non possono mancare sicuramente gli accessori e, tra i tanti, vi sono le borse. Tra i tanti modelli si citano le pochette, elementi di moda compatti e poco ingombranti indicati per varie occasioni glam. Scopriamo i modelli maggiormente in voga e come indossarla nei vari look.

Pochette

Si tratta di un accessorio molto raffinato e chic al tempo stesso che dona a ogni look quel tocco in più. Ormai le pochette si trovano un po’ ovunque e si adattano bene ad eventi e cerimonie come i battesimi, i matrimoni o anche i cocktail party. Inoltre, considerando le dimensioni contenute, risulta essere l’ideale nelle varie occasioni.

Un accessorio di moda e di tendenza che è possibile sfruttare in ogni occasione e stagione anche in base al proprio stile. Un accessorio ed elemento in grado di slanciare la figura se si abbina a un cappotto dal taglio sciancrato e degli stivali molto alti come il modello cuissard che arriva fino al ginocchio.

A seconda dell’outfit e dell’occasione, bisogna scegliere anche il tipo di pochette maggiormente idoneo. Per un look da lavoro, quindi da ufficio, un modello di pochette in dimensioni medie abbinata a un tailleur, quindi giacca e pantalone con colori che fanno da contrasto è l’ideale per abbinare il look per questo luogo.

Si può poi indossare con un abito lungo e in quel caso è possibile scegliere un modello da tenere a mano o con la catena corta da polso come se fosse un tutt’uno. In caso di un look casual come per esempio i jeans è possibile sceglierla e indossarla in altri materiali e fattezze, a seconda sempre del proprio look e stile di ogni giorno.

Pochette: tendenze

Con l’autunno inverno, sono davvero tante le tendenze e i trend più alla moda di una borsa come la pochette che è disponibile a seconda delle forme, dei materiali, dei colori. Si distinguono per forme particolarmente innovative nei modelli oversize oppure nella classica dimensione a bustina o ancora dalle geometrie audaci per look estrosi.

Uno dei punti di forza sono sicuramente i materiali che si distinguono per essere di grande qualità. Oltre a un materiale come la pelle, anche il velluto e il tweed sono tra quelli maggiormente amati e gettonati. Sono materiali che donano quel tocco di eleganza ulteriore conferendo poi un look assolutamente innegabile e di effetto.

Oltre ai modelli glam e alle forme, si distinguono anche per dei colori che sono di grande tendenza. Infatti, tra le sfumature di pochette troviamo il verde muschio, il bordeaux, ma anche il marrone cioccolato oppure il grigio ardesia, tutte tonalità che richiamano le atmosfere autunnali e invernali tipiche del periodo.

Per quanto riguarda le tipologie si punta a modelli oversize, quindi spaziose, in grado di contenere qualsiasi oggetto per ogni occasione. Ci sono poi modelli con le frange che possono essere lunghe o corte che spopolano sino a quelle con la catena da indossare sia come borsa a spalla o a tracolla. Non mancano poi i modelli in stampa animalier o paillettes per brillare nelle notti invernali.

Pochette: tipologie Amazon

Sono elementi e accessori di moda che si trovano sul noto e-commerce di Amazon approfittando di sconti e offerte. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche. La classifica mostra le tre migliori pochette da donna scelti tra le più eleganti e di classe dalle consumatrici con una descrizione di ogni modello.

1)Eliox pochette donna elegante con catena

Un modello con catena e tracolla dalla dimensione piccola, ma ben rifinita. Molto pratica e indicata per ogni occasione. In pelle e con vari dettagli metallici, oltre a zip e tasche anteriore e posteriore. Abbastanza capiente con tracolla regolabile nei colori rosa, azzurro, nero, bianco, giallo, cuoio, rosso, grigio.

2)Valentino by Mario Valentino Divina pochette

Una pochette in grado di completare qualsiasi outfit. A tracolla e in finta pelle.La chiusura a libro con marchio argentato nella parte anteriore. Una tracolla a catena con due tasche interne. Si trova nei colori nero, argentato, bianco, lime e grigio.

3)Mandarina Duck Md20

Una pochette in poliestere con cerniera e varie tasche. Ha una chiusura a zip e logo sulla fronte. La tasca interna con zip. Molto alla moda e disponibile nei colori grigio, nero, marrone e ocra.

Oltre alle pochette, anche altri modelli di borse adatti per la stagione.

