Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le pochette donna economiche e di tendenza da non lasciarsi scappare.

Pochette donna elegante: le 10 migliori borse femminili economiche e di tendenza

La pochette è un accessorio must have per ogni donna, piccola ed elegante, è la borsa perfetta per una cena romantica o per un evento importante. Nonostante non siano particolarmente capienti, sono in grado di dare quel tocco chic in più al nostro outfit e per questo sono così desiderate dalla maggior parte delle donne. Vediamo adesso insieme quali sono le migliori 10 pochette eleganti e di tendenza che possiamo acquistare a un prezzo economico:

Zara: qui potete trovare la pochette con fiocco, caratterizzata dalla presenza di strass sulla tomaia e dalla chiusura con calamita. Disponibile in colore nero e in colore marrone, il prezzo è di 49,95 euro. Stradivarius: qui potete trovare la pochette imbottita di colore nero o beige. Il prezzo è di 19,99 euro. H&M: in questo negozio invece potete trovare la pochette di colore argento con cerniera in alto e fodera in taffetà. Il costo di questa borsa è di 17,99 euro. Mango: qui potete trovare la borsa in metallo argento oppure oro, con tracolla staccabile, chiusura a pressione e fodera interna. Il costo è di 49,99 euro. Mango: sempre da Mango potete trovare la pochette rigida a catena oro o color cognac. Presenta la chiusura magnetica, la fodera interna e la catena staccabile. Il prezzo è di 49.99 euro. Amazon: qui potete trovare la pochette in raso con cristalli e strass, con tracolla staccabile. Questa borsa è disponibile in diversi colori, il prezzo è di 11,60 euro. Pittarosso: qui potete trovare la borsa grigia in gomma Havaianas realizzata in silicone con finitura metallizzata. Il costo è di 15,99 euro. Amazon: ancora su Amazon potete trovare la pochette da cerimonia in argento di OSDUE, ricoperta di paillettes scintillanti, con chiusura magnetica e catena luccicante rimovibile. Il costo è di 13,99 euro. Zalando: qui potete trovare la pochette Amalia di Tamaris in tanti colori diversi tra cui nero, bianco, rosa, blu e rosso. Il costo è di 25,45 euro. Zalando: ancora qui potete trovare la pochette Lieke di Call it Spring, nera, oro o argento, con chiusura magnetica. Il prezzo di questa pochette è di 29,99 euro.

Queste sono quindi 10 pochette eleganti e raffinate che potete acquistare a un prezzo basso.

Pochette donna elegante: come abbinarla al meglio

La pochette, come appena visto, è una borsa davvero elegante e raffinata, perciò perfetta per occasioni importanti. Ad esempio può essere abbinata a un vestito mini e a un paio di décolleté con il tacco, o anche con una gonna midi, una camicia elegante e un paio di slingback ai piedi. Via libera anche abbinare la pochette a un paio di pantaloni eleganti e a una blusa. Quello che è certo è che la pochette sarà quel tocco chic in più al vostro outfit!

