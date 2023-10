La nuova borsa Gucci, in collaborazione con Billie Eilish, è sostenibile. Un accessorio realizzato in Demetra, materiale animal free, composto per il 75% da materie prime di origine vegetale.

La nuova borsa di Gucci in collaborazione con Billie Eilish è sostenibile

La nuova borsa Horsebit firmata Gucci non è una semplice rivisitazione della storica e iconica Horsebit 1955, come riportato da Vanity Fair. Si tratta del simbolo di un passo avanti, di un grande impegno della maison fiorentina verso un futuro più etico e una tappa verso una sempre maggiore integrazione della circolarità nelle collezioni di Gucci. La borsa è caratterizzata da linee asimmetriche ed è la prima di Gucci realizzata in Demetra, un materiale animal free composto per il 75% da materie prime di origine vegetale, in grado di assicurare alta qualità, morbidezza e anche durabilità nel tempo. Questa borsa è frutto di due anni di ricerca e sviluppo da parte dei tecnici e degli artigiani di Gucci, prodotta dal 2021 negli stabilimenti della maison in Italia. Si tratta di un accessorio particolarmente innovativo, che è nato da una collaborazione speciale con Billie Eilish, da sempre molto sensibile al tema della sostenibilità. La cantante è diventata protagonista di una campagna speciale, in grado di raccontare l’artista senza filtri, come fosse una sorta di album della sua vita, accompagnato dal celebre brano What Way I Made For?. Il punto principale di questa collaborazione è proprio la sostenibilità, come dimostrato dal fatto che si tratta del primo accessorio realizzato in Demetra, materiale animal free. Un passo avanti davvero importante nel mondo della moda per un futuro più sostenibile.

La collaborazione tra Gucci e Billie Eilish

La collaborazione tra Gucci e Billie Eilish si basa su una profonda condivisione di valori come il rispetto verso tutto ciò che ci circonda, ovvero l’ambiente, il clima e l’uomo. La cantante, infatti, è sempre stata molto attiva per quanto riguarda la sostenibilità. Proprio sulla base di questa partnership, Gucci sosterrà Support+Feed, organizzazione intersettoriale senza scopo di lucro fondata nel 2020 da Maggie Baird, madre della famosa cantante, con lo scopo di affrontare l’emergenza climatica e l’insicurezza alimentare, promuovendo un sistema alimentare equo a base di alimenti vegetali. Si tratta di un passo importante da parte di Gucci, per il suo nuovo corso legato alla nuova direzione creativa. Il colosso della moda ha deciso di fare dei passi avanti importanti per un futuro sostenibile, partendo proprio dal mondo della moda, che può lanciare dei messaggi davvero importanti. Ed è evidente che questa borsa, che sicuramente otterrà un successo incredibile, non è solo una borsa, ma uno strumento con cui si può mandare un messaggio davvero molto importante per quest’epoca.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: