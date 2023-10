Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le borse di lusso raffinate contemporanee a prezzi accessibili che potete comprare anche voi.

Borse di lusso raffinate e contemporanee a prezzi accessibili

Per la maggior parte di noi donne le borse di lusso sono assolutamente fuori portata, il costo è infatti troppo elevato per potersele permettere. Esistono però delle borse realizzate con materiali di prima qualità, da design raffinato e contemporaneo, che si possono trovare a un prezzo più basso e quindi più accessibile. Queste borse non hanno nessun logo in vista ma sono il risultato di un lavoro artigianale di prima qualità, per questo piacciono tantissimo anche alle celebrities. Questo è proprio l’emblema del quiet luxury, ovvero il nuovo lusso che si distanzia dall’ostentazione modaiola e vistosa e si dirige verso un approccio più sobrio. Come detto esistono diverse borse di lusso sotto i 1.000 euro, belle e raffinate, e adesso ne vedremo insieme 15.

15 borse di lusso raffinate e contemporanee a prezzi accessibili che puoi comprare anche tu

Come abbiamo appena visto si possono trovare delle borse di lusso, raffinate e contemporanee, a un prezzo accessibile. Vediamone adesso insieme 15:

Byfar : sul sito ufficiale potete trovare la borsa Miranda Taupe Maxi Pelle goffrata coccodrillo, dal design strutturato, con chiusura con patta magnetica. Il costo è di 590 euro .

: sul sito ufficiale potete trovare la borsa Miranda Taupe Maxi Pelle goffrata coccodrillo, dal design strutturato, con chiusura con patta magnetica. Il costo è di . Medea : qui potete trovare la Borsa Hanna con logo argentato in rilievo, chiusura con bottoni magnetici su entrambi i lati e manici in pelle. Il costo è di 343 euro .

: qui potete trovare la Borsa Hanna con logo argentato in rilievo, chiusura con bottoni magnetici su entrambi i lati e manici in pelle. Il costo è di . Neous : qui potete trovare la borsa Scorpius, voluminosa e multi funzionale che si può portare sia a spalla sia a mano. Il costo è di 820 euro.

: qui potete trovare la borsa Scorpius, voluminosa e multi funzionale che si può portare sia a spalla sia a mano. Il costo è di Manu Atelier: qui invece potete trovare la borsa Manu Carry All Chocolate Suede, in pelle scamosciata color cioccolato, al prezzo di 560 euro.

qui invece potete trovare la borsa Manu Carry All Chocolate Suede, in pelle scamosciata color cioccolato, al prezzo di Staud: su luisaviaroma potete trovare la borsa Alec di Staud in pelle stampa coccodrillo, caratterizzata dalla chiusura superiore con zip. Potete averla al costo di 483 euro.

Lutz Morris : qui potete trovare la Parker Orizzonte di colore rosso, con una lunga cinghia regolabile e tasca esterna. Potete averla al prezzo di 820 euro .

: qui potete trovare la Parker Orizzonte di colore rosso, con una lunga cinghia regolabile e tasca esterna. Potete averla al prezzo di . Wandler: qui potete trovare la Marli Tote Black Eclipse con chiusura magnetica e tasca interna al prezzo di 725 euro.

Blame Lilac : qui potete trovare la Mini Shopper Burro Tan in pelle con arricciatura sulla base e chiusura con magnete interno nascosto. Potete averla al prezzo di 390 euro .

: qui potete trovare la Mini Shopper Burro Tan in pelle con arricciatura sulla base e chiusura con magnete interno nascosto. Potete averla al prezzo di . Kassl Editions: qui potete trovare la borsa a tracolla Anchor, leggermente imbottita rimane in piede se appoggiata a terra. La potete acquistare al prezzo di 395 euro .

qui potete trovare la borsa a tracolla Anchor, leggermente imbottita rimane in piede se appoggiata a terra. La potete acquistare al prezzo di . Franzlauer: qui potete trovare la borsa Flyer prodotta in Italia e disponibile in diversi colori. Il costo è di 395 euro.

Marge Sherwood: su luisaviaroma potete trovare la borsa Hobo Mini in pelle con tracolla rimovibile al prezzo di 239 euro.

su luisaviaroma potete trovare la borsa Hobo Mini in pelle con tracolla rimovibile al prezzo di Ree Projects : qui potete trovare la borsa Elieza Media coccodrillo morbido con chiusura con bottone magnetico al prezzo di 675 euro .

: qui potete trovare la borsa Elieza Media coccodrillo morbido con chiusura con bottone magnetico al prezzo di . Hereu: su yoox potete trovare la borsa a spalla di Hereu con pochette interna in pelle rimovibile al prezzo di 550 euro.

su yoox potete trovare la borsa a spalla di Hereu con pochette interna in pelle rimovibile al prezzo di Bagllet : qui potete trovare la borsa BG117 di forma trapezoidale con un insolito semicerchio nella zona della chiusura al prezzo di 225 euro .

: qui potete trovare la borsa BG117 di forma trapezoidale con un insolito semicerchio nella zona della chiusura al prezzo di . Miuur: qui potete trovare la borsa Niu con tracolla regolabile e rimovibile al prezzo di 345 euro.

