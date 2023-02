Pharrell Williams è il nuovo direttore creativo di Louis Vuitton

Tutto il mondo lo conosce come cantante: è impossibile non conoscere una canzone firmata Pharrell Williams. Personalità unica e incredibile voce, Williams nel 2023 è diventato il nuovo designer di Louis Vuitton Menswear.

Alla scoperta del cantante, tra vita privata e carriera professionale.

Pharrell Williams: tutto sul noto cantante americano

Nato a Virginia Beach il 5 aprile 1973 sotto il segno dell’Ariete, Pharrell Williams ha attualmente 49 anni. I suoi genitori sono Carolyn e Pharoah Williams e Pharrell è il più grande dei tre figli.

Da sempre appassionato di musica, Pharrell Williams conosce Chad Hugo all’età di 12 anni, precisamente in un laboratorio di jazz. Già a 12 anni Williams suona la batteria, mentre Hugo il sax tenore.

I due giovani continuano a frequentarsi e negli anni Novanta decidono di mettere su un gruppo musicale, chiamato Neptunes. Non solo musica, ma anche produzione: Pharrell Williams e Chad Hugo cominciano a esercitarsi proprio come producer, aprendosi così la strada a nuove opportunità.

Nel 1998 arriva per loro la prima vera produzione importante: si tratta del brano Superthug di N.O.R.E, che entra ufficialmente nella top 40 della Billboard Hot 100 e consente al duo di iniziare una grandissima carriera.

Dopo l’ingresso di Shae Haley e il cambio di nome in N.E.R.D. Pharrell Williams e i colleghi riescono a pubblicare il primo album nel 2001, intitolato In Stearch of, ma i successi del gruppo sono numerosi. Si ricordano infatti I’m a Salve 4 U di Britney Spears (2001), The Neptunus Present (2003), The Black Album di Jay-Z (2003).

La carriera di Pharrell Williams continua a crescere nel tempo: nel 2004 esce il secondo album dei N.E.R.D., Fly or Die, e nel mentre Williams vince i suoi primi due Grammy Awards, uno come produttore non classico dell’anno, l’altro per la categoria miglior album pop vocale (Justified di Justin Timberlake).

L’anno successivo, nel 2005, Pharrell Williams pubblica il suo primo album da solista, In My Mind, ma il successo sperato non arriva. Il suo lavoro da producer continua alla grande e raggiunge incredibili risultati (progetti con Madonna, Beyoncè, The Hives, Shakira, The Roots etc.).

Probabilmente uno degli anni di maggiore successo è il 2013: per Pharrell Williams è il momento di collaborare con i Daft Punk, esperienza che lo porta anche a cantare nel noto brano Get Lucky. Il 2013 è un anno particolarmente fruttuoso e Williams pubblica anche Happy, altro grande singolo di enorme successo candidato agli Oscar come miglior canzone originale (il brano, per chi non lo sapesse, è presente nella colonna sonora di Cattivissimo me 2) e vincitore di un Grammy nel 2015.

Le collaborazioni portate avanti da Pharrell Williams sono numerose e coinvolgono grandi nomi della musica internazionale. È il caso di Mac Miller, Lupe Fiasco, Miley Cyrus, Usher, Mika, Robin Thicke (Blurred Lines vi dice qualcosa?), Calvin Harris, Hans Zimmer e così via.

Tra i suoi progetti più recenti: nel 2022 collabora con Calvin Harris, Justin Timberlake e Halsey nel singolo Stay with Me.

A febbraio 2023 Pharrell Williams diventa il nuovo direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton. Il cantante e produttore prende il posto di Virgil Abloh, scomparso nel novembre 2021. La prima collezione LV diretta da Williams sarà presentata nel mese di giugno 2023 durante la settimana della moda di Parigi.

La vita privata di Pharrell Williams

Pharrell Williams è un uomo particolarmente riservato e non ama rendere pubbliche le sue vicende intime, soprattutto quando si tratta d’amore. Sicuramente è certo il suo matrimonio con Helen Lasichanh (modella e designer), avvenuto nel 2013. Prima di sposarsi i due sono diventati genitori del loro primo figlio, Rocket Ayer Williams, nato nel 2008. Nel 2017, invece, sono nati ben tre gemelli.