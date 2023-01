Louis Vuitton riesce sempre a fare centro. Il brand francese ha scelto Bella Hadid per la sua nuova campagna dedicata alla borsa più virale del momento. Si chiama Capucines, è a pois, ed è firmata da Nicolas Ghesquière e Yayoi Kusama: l’arte incontra la moda e accade la magia.

La borsa di Bella Hadid firmata LV: la Capucines a pois

La Capucines di Louis Vuitton è la It Bag del momento. Bella Hadid è stata scelta come volto della campagna (insieme ad altri grandi volti del fashion world) e, come ha dichiarato sui social media, non poteva esserne più orgogliosa. La campagna, infatti, vede la collaborazione perfetta tra il brand di lusso e Yayoi Kusama, la nota artista giapponese icona della pop art, conosciuta soprattutto per il suo stile particolare fatto di pois coloratissimi.

La nuova borsa firmata Louis Vuitton unisce quindi l’alta moda e l’alta arte pop e il risultato è qualcosa di incredibilmente magico. Il modello è uno dei più iconici del brand, il cui costo può variare dai 5.650 euro del modello Mini Infinity, fino ai 6700 euro della versione Painted dots.

Il prezzo varia a seconda del modello, della misura, della colorazione e di tutti i dettagli che accompagnano l’eleganza della borsa in questione.

La collaborazione tra la casa di moda e l’artista giapponese ha sicuramente alzato l’asticella del valore, regalando la possibilità agli amanti del brand di avere un vero e proprio pezzo d’arte nella cabina armadio.

I modelli e le misure delle nuove borse artistiche Louis Vuitton

I pois colorati hanno conquistato Louis Vuitton in un colpo d’occhio. La collaborazione tra i due ha dato vita a qualcosa di unico che, con altissima probabilità, resterà per sempre nella storia. Il nuovo affascina, la particolarità anche, ma è sempre l’unicità a rendere un capo di alta moda speciale. Ed ecco dunque che le nuove borse LV e Yayoi Kusama diventano opere d’arte da sfoggiare con orgoglio.

L’iconico logo LV si fonde alla perfezione con i puntini colorati dell’artista e colpisce diversi modelli di borse del brand, tra cui spicca la Capucines, come abbiamo visto. Gli altri modelli disponibili sono la Neverfull e la Metìs, ma a fare breccia nel cuore degli appassionati fashion è sempre la Capucines, riletta da Kusama nelle sue tre taglie di base: i modelli MM, BB e mini.

A ogni modello corrisponde una particolare tipologia di puntini. Ad esempio, al modello MM nero in pelle Taurillon con serigrafia colorata Painted dots, troviamo la BB uguale identica ma in total white. Lo stile si ispira a un bauletto che Yayoi Kusama dipinse a mano nel 2012, l’anno della sua prima collaborazione con Louis Vuitton.

La versione BB nera e silver è arricchita invece da mezze sfere metalliche, dette Metal dots. Le citazioni alle opere di Kusama sono ovunque; basti pensare che le mezze sfere in ottone applicate a mano (pensate, una per una!) sulla pelle Taurillon prendono spunto da un’opera molto nota dell’artista intitolata Narcissus Garden, presentata ufficialmente nel 1966 alla Biennale di Venezia.

La firma di Kusama si vede ovunque e ogni dettaglio è figlio di un grande studio e di una grande vena artistica. Tutto, nelle nuove borse di Louis Vuitton, diventa magia: l’arte e la moda, ancora una volta, confermano di essere l’una dipendente dall’altra.