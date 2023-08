Giulia De Lellis si è recentemente sfogata sul suo profilo Instagram parlando di una malattia specifica, che le sta causando forti dolori ad un piede. Si tratta del neuroma di Morton.

Perchè tutti parlano della malattia di Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis si è sfogata con i suoi follower, parlando di un forte dolore provato al piede nelle sue storie su Instagram. “Ho trascurato questo fastidio e ieri sera tardi da crampi passeggeri a un dolore fisso insopportabile che mi sono messa paura” ha dichiarato l’influencer, che ha sottolineato che pensava di morire dal dolore, con fitte, nausea e sudore freddo. “Erano tanti giorni, dico la verità, che sentivo, durante il giorno, come una sorta di crampo, di spina, nelle ultime tre dita del piede. Mi dicevo va beh, anche se capivo che era strano, vedevo che durava più del normale” ha spiegato, sottolineando che ha poi raggiunto l’apice del dolore e ha iniziato a cercare qualcuno che potesse aiutarla, visto che è arrivata al punto di non riuscire neanche a mettersi le scarpe.

Giulia De Lellis è poi tornata sui social dopo un’attenta ricerca su Internet, nella speranza di trovar qualcuno che ad agosto non sia in ferie e possa farle un controllo. L’influencer ha chiesto aiuto ai follower, perché navigando su internet si è resa conto che potrebbe soffrire di neuroma di Morton, una patologia che colpisce dei nervi sensitivi del piede. Oggi, dopo il controllo in clinica e l’ecografia, ha avuto la diagnosi ufficiale. Si tratta realmente del neuroma di Morton.

Giulia De Lellis e il neuroma di Morton: di cosa si tratta

Giulia De Lellis si è sfogata sui social parlando di questa patologia, cercando prima un confronto con i suoi follower, per poi procedere con gli opportuni controlli. Il neuroma di Morton è una patologia degenerativa dei nervi plantari. Le cause di questi microtraumi sono molte e spesso legate alla conformazione del piede, che scatena un cattivo appoggio, come alluce valgo o piede piatto o cavo. Le scarpe con i tacchi non sono l’unica causa, ma non aiutano e possono aggravare la patologia, proprio come le scarpe strette in punta. Solitamente i pazienti provano sollievo a camminare a piedi nudi. Anche la corsa può favorire la patologia in quanto i piedi sono sottoposti a continui microtraumi.

Sul problema si interviene con infiltrazioni cortisoniche, insieme a plantari per migliorare l’appoggio del piede e cercare di evitare la compressione sul nervo, ghiaccio. Il neuroma di Morton non sempre si risolve, anche quando il dolore passa, perché potrebbe tornare. La fisioterapia e la laserterapia possono anche dare sollievo. Quando le dimensioni del Neuroma superano i 4-5 mm è consigliato il trattamento chirurgico e il paziente in seguito può tornare a camminare senza l’uso delle stampelle, con l’aiuto anche della fisioterapia.