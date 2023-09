Francesca Michielin tramite un lungo post sui social ha dichiarato di doversi prendere una pausa dai concerti per motivi di salute. Che malattia ha la giovane cantautrice veneta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché tutti parlano della malattia di Francesca Michielin?

La cantautrice Francesca Michielin ha annunciato attraverso i suoi canali social che si deve fermare per un pò a causa di problemi di salute. Francesca ha raccontato di quello che ha passato nell’ultimo anno, quando ha dovuto confrontarsi quotidianamente con la fragilità del suo corpo a causa di un problema di salute, senza però volersi fermare. La Michielin non ha voluto specificare che malattia ha, rassicurando comunque i suoi fan che non si tratta di nulla di grave. All’inizio l’artista ha avvertito dei forti dolori addominali, queste le sue parole: “nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo di tutto, anzi ho capito che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di ‘imperfezione’, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo.” Francesca continua raccontando che un anno fa ha scoperto di avere un problema fisico, con il quale ha cercato di convivere cercando di vivere la sua vita come sempre, nonostante il dolore e si è anche scoperta essere molto più forte di quanto pensava. Francesca ha poi specificato che ci sono problemi più gravi del suo e che lei è sicuramente molto fortunata e che grazie al pubblico è riuscita a vivere quel periodo con tanta carica. La cantautrice ha detto che ha dovuto anche subire un’intervento chirurgico: “ho dovuto fare un’intervento abbastanza invasivo, un mese fa, perché non avevo alternative. Ma, anche se a malincuore, l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorse percorribile per tornare a stare meglio. L’intervento è riuscito benissimo grazie a un personale medico eccellente a cui non smetterò mai di essere grata.”

Francesca Michielin: “mi devo fermare”

Francesca Michielin ha continuato il suo lungo post sui social annunciando l’annullamento delle date del suo tour, “l’estate dei cani sciolti”, che avrebbero dovuto svolgersi nei prossimi giorni. Negli ultimi giorni Francesca era infatti tornata come da protocollo a fare musica ma i dolori addominali erano ancora molto forti. Nel post la conduttrice di “X Factor” ha raccontato cosa le hanno detto i medici: “i medici, dopo diverse visite, mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo inizialmente suggerito. E non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia. Non è secondo loro il momento opportuno di tornare sul palco e ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro, che mi permette di connettermi con voi e di stare (davvero) bene.” Francesca ha concluso il suo post scusandosi con i suoi fan per l’annullamento delle date, promettendo loro che presto tornerà sul palco a cantare insieme a loro.