Le modelle degli anni ’90 sono state decisamente iconiche. Controverse, trasgressive e alternative sono state venerate dal mondo della moda e hanno rivoluzionato il mondo della bellezza. Da Naomi Campbell, a Cindy Crawford fino a Kate Moss, lasciando un segno nello star system di fine millennio.

Chi è Kate Moss

Katherine Ann Moss, detta Kate (Croydon, 16 gennaio 1974), è una supermodella e stilista britannica. Cresce con la madre Linda, una barista, e il padre Peter, un agente di viaggi, in una zona borghese del centro suburbano di Londra. Quando ha 14 anni conosce Sarah Doukas, fondatrice dell’agenzia di moda Storm che la sceglie come modella.

La giovane non segue nessun canone estetico del tempo quindi rappresenta una vera scommessa. Risulta infatti particolarmente bassa e più magra rispetto all’immagine proposta da Claudia Schiffer o Linda Evangelista. Quando escono i primi scatti per la rivista “The Face” il successo è notevole e il suo aspetto poco canonico la rende memorabile.

L’inizio della carriera nel mondo della moda

Nel giro di poco tempo viene scelta da Calvin Klein per un sua pubblicità e si apre per lei la strada dell’alta moda di Parigi, Milano e New York.

La piccante campagna pubblicitaria suscita molte polemiche ma lo spot del profumo Obsession è stato decisivo e oltre alle passerelle si è aggiunta la popolarità. Compare sulle copertine di Bazaar, Vogue ed Elle e inizia a collaborare con marchi del calibro di Gucci, Dolce & Gabbana, Versace o Chanel.

Nel 2013 Versace la sceglie come testimonial della sua campagna autunno/inverno e in quel momento Forbes la nomina come modella più pagata al mondo con un guadagno di oltre 5 milioni di dollari. Il guadagno cresce notevolmente l’anno successivo quando posa per la rivista Playboy in uno shooting senza veli.

Scandali e vita privata della modella

La vita privata della modella è sempre stata al centro dell’attenzione dei media, anche in termini spiacevoli. Sono state scattate fotografie della Moss e il compagno nel momento in cui consumavano cocaina portandola a perdere contratti di lavoro. Nonostante alcuni colleghi del mondo dello spettacolo si siano schierati a suo favore non sono mancate le indagini per uso di sostanze stupefacenti.

Oltre al consumo di droga finisce sotto i riflettori per le relazioni amorose con il fotografo Mario Sorrenti e l’attore Johnny Depp. Ai due noti personaggi di Hollywood sono seguiti numerosi altri uomini ma rimane fondamentale quella con Jefferson Hack, padre della figlia Lila Grace. La nascita della figlia è stata un passaggio fondamentale nella sua crescita e oggi le due sembrano andare molto d’accordo, nonchè condividere la passione per le passerelle.