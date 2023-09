In questi giorni vi starete sicuramente chiedendo perché letteralmente tutti, sul web, parlano di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti. La risposta è semplice: il divo del cinema e la modella italiana stanno insieme. Neanche il tempo di ufficializzare la relazione, che la coppia si è ritrovata nel mirino del gossip. Ma per quale motivo l’inizio di questa storia d’amore ha fatto così tanto scalpore? Scopriamolo insieme! Ecco tutti i dettagli sulla coppia più chiacchierata degli ultimi giorni.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: nuova coppia nel mondo dello spettacolo

L’estate si sa, insieme alla primavera, è la stagione degli amori. Ma se proprio vogliamo dirla tutta, per il nostro caro divo di Hollywood sembrerebbe essere già da molto tempo la stagione dell’amore. Dopo la fine della relazione con Camila Morrone, Leonardo DiCaprio sembrerebbe non aver perso tempo. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, gli sono stati attribuiti numerosi flirt: Victoria Lamas, Gigi Hadid, Irina Shayk. Ma ad oggi il suo cuore sembrerebbe battere per la modella italiana Vittoria Ceretti. Nell’ultima settimana di agosto, i due sono stati paparazzati insieme a Santa Barbara, in California. L’attore e la modella sono stati immortalati per le vie della città mentre ridono e scherzano, lei con un gelato e lui con un caffè ghiacciato. Recentemente, invece, è stata diffusa sul web una foto che non lascia spazio ai dubbi. I due sono stati infatti beccati tra baci, abbracci e sguardi complici nel nightclub Hi Ibiza.

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti at LAX Airport in Los Angeles. pic.twitter.com/1Y74nr3dvM — @21metgala (@21metgala) September 1, 2023

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti stanno insieme?

Ma non è finita qua. Ci sono tanti altri dettagli che alimentano il gossip. Il primo riguarda proprio Vittoria Ceretti. Stando alle ultime indiscrezioni, la modella sarebbe sposata con il dj Matteo Milleri, con cui è convolata a nozze circa tre anni fa. Ultimamente si è parlato di una presunta crisi tra i due, ma ad oggi i diretti interessati non hanno ancora ufficializzato nessuna separazione. Una cosa è certa: la giovane modella italiana ha sicuramente trovato conforto nella braccia del divo del cinema. Un altro dettaglio che sta facendo discutere il web è l’età di Vittoria Ceretti. La modella ha infatti compiuto 25 anni qualche mese fa, precisamente il 7 giugno 2023. Non vi dice nulla questo particolare? E’ ormai nota a tutti la leggenda su Leonardo DiCaprio. Facendo un passo indietro sulle relazioni passate dell’attore, possiamo notare che tutte le sue storie sono finite prima che le fidanzate spegnessero 25 candeline. Secondo quanto riportano le cronache rosa, il divo del cinema sembrerebbe avere una passione per le giovani ragazze. Si tratta di una semplice coincidenza? Con Vittoria Ceretti sarà la volta giusta o nel giro di pochi mesi finirà anche con lei? Solo il tempo potrà dirlo.