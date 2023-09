Alex Belli e Delia Duran stanno ancora insieme o si sono lasciati? I due hanno fatto molto parlare di sé nel corso degli anni, soprattutto per la partecipazione al Grande Fratello Vip e l’amicizia speciale con Soleil Sorge.

Perchè tutti parlano di Delia Duran e Alex Belli: stanno ancora insieme?

Alex Belli e Delia Duran stanno ancora insieme? Recentemente la compagna del famoso attore ha parlato del suo rapporto con Soleil Sorge, che aveva scatenato non poche polemiche nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra Alex Belli e Soleil Sorge era nata una “amicizia speciale” all’interno della casa e spesso le due donne si sono scontrate davanti alle telecamere. Una volta finita l’esperienza nel reality show, le cose si sono calmate e sembra che nessuno di loro abbia più avuto rapporti con l’altro. Delia Duran, come tutti immaginavano, alla fine ha perdonato il compagno Alex Belli per tutto quello che ha fatto durante la sua esperienza televisiva. Alla fine di tutto sembra aver trionfato l’amore, ma siamo sicuri che sia realmente così. Negli ultimi giorni, infatti, molte persone hanno iniziato a dire che i due si sarebbero lasciati. Cosa c’è di vero in queste indiscrezioni? “Non ho mai portato rancore anche se non dimentico. Con Soleil abbiamo un rapporto normale. Ci vediamo, ci salutiamo ma non siamo diventate amiche e mai lo diventeremo. Abbiamo due caratteri completamente diversi” ha dichiarato Delia Duran in un’intervista a SuperGuida Tv, parlando di Soleil Sorge. “Siamo amici. Non ci vediamo frequentemente ma quando ci vediamo stiamo sempre bene insieme. Finito il Grande Fratello Vip rimangono i rapporti umani e con lei è rimasto” ha aggiunto Alex Belli. L’apparente triangolo si è ufficialmente sciolto e il rapporto è rimasto civile. Ma cosa sta succedendo esattamente tra Delia e Alex?

Alex Belli e Delia Duran si sono lasciati?

Dopo quello che è successo al Grande Fratello Vip 6, Delia Duran e Alex Belli si sono allontanati dalla televisione. Sono circolate alcune voci secondo cui i due potessero partecipare all’Isola dei Famosi, ma poi questo progetto non si è trasformato in una realtà. “C’erano delle trattative in corso a gennaio ma poi non si è fatto nulla” ha spiegato Alex Belli. “Ci era stato proposto di partecipare ma purtroppo avevamo altri progetti in ballo a cui abbiamo dato la priorità. Mai dire mai per il futuro” ha aggiunto Delia Duran. I due hanno anche parlato di Barbara D’Urso, spiegando che secondo loro non si meritava quel trattamento e che è una grande professionista. Dall’intervista si capisce perfettamente che tra i due va tutto a gonfie vele. Alex Belli e Delia Duran non si sono lasciati, stanno ancora insieme e desiderano tanto diventare genitori. Al punto che nei prossimi mesi potrebbero anche esserci delle novità a riguardo. Le voci sulla loro presunta rottura sono solo indiscrezioni prive di fondamento, che non hanno trovato conferma.