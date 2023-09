Tutti parlano del matrimonio tra Gessica Notaro e Filippo Bologni, con grande attesa per il suo abito da sposa e per tutti i dettagli. La coppia ha scelto di convolare a nozze in una Reggia, per un matrimonio da favola.

Matrimonio Gessica Notaro e Filippo Bologni: la storia d’amore e la location

Gessica Notaro e il talento mondiale del salto a ostacoli con i cavalli Filippo Bologni si sposano oggi, lunedì 18 settembre, nella splendida cornice della Venaria Reale, a Torino. Un matrimonio da sogno con oltre 500 invitati, a cui è stato chiesto di non fare regali, ma di supportare l’attività di associazioni vicine all’impegno civile della coppia. Per Gessica e Filippo è arrivato il momento di coronare il loro sogno d’amore, dopo che si sono innamorati nel 2019 grazie alla loro passione per l’equitazione. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, avvenuto a Verona durante la manifestazione leader mondiale del settore equestre. Nel 2022, sempre in occasione di Fieracavalli Verona, Filippo Bologni si è inginocchiato a sorpresa e ha fatto a Gessica Notaro la sua proposta di matrimonio, che è stata accettata. La donna nel 2017 era stata aggredita dal suo ex con l’acido e attualmente è impegnata in prima linea per aiutare tante ragazze e tante donne che subiscono violenza. I due hanno scelto per le nozze una meravigliosa reggia che si estende per 80 mila metri quadrati di edificio e per 60 ettari di giardino. Da diversi giorni sono emerse alcune indiscrezioni, secondo cui Gessica e Filippo arriveranno a cavallo davanti a 500 invitati, per dare spazio alla loro grande passione per l’equitazione.

Matrimonio Gessica Notaro e Filippo Bologni: l’abito da sposa

Un vero matrimonio da favola quello tra Gessica Notaro e Filippo Bologni, tanto che per accompagnare gli sposi all’altare è stata scelta la colonna sonora Disney del film La bella e la bestia. “Vorrei che fosse per sempre. Come ci diciamo sempre: ti amo più dell’amore” è la promessa pronunciata da Gessica Notaro per il suo Filippo Bologni, a cui ha giurato amore eterno davanti a tanti invitati. La donna è apparsa in tutta la sua bellezza, con un abito da sposa firmato Atelier Emé, con corpetto ricamato con pizzo e Swarovski, un’elegante scollatura e una gonna ampia e strutturata. A completare il look dei guanti bianchi di pizzo ricamato, simili al corpetto, e il velo lunghissimo. Gessica Notaro ha scelto un’acconciatura da vera principessa, con i capelli raccolti in uno chignon basso. Ha deciso di affidare la sua acconciatura al famoso parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style. A truccare in modo impeccabile la bellissima sposa, invece, è stato il team La Truccheria Cherie di Orazio Tomarchio. Su Instagram sono stati condivisi diversi video che retraggono il momento in cui la sposa si è preparata, ma presto vedremo moltissime immagini del giorno più bello per Gessica Notaro e Filippo Bologni.